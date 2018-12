El documento es de cuatro páginas y el laboratorio lo envió a la Fiscalía 1 seccional Funza, adscrita a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, el pasado 26 de noviembre de 2018, según conoció la W Radio.

En la primera parte del informe se especifica que al laboratorio llegó una “toalla para el cuerpo color blanca. Marca ‘Tocaz’” que presentaba “manchas de color marrón”, y según la descripción fue encontrada en la finca de Jorge Enrique Pizano en la “habitación principal dentro de un contenedor para ropa sucia en tela color beige al lado de la entrada del baño”.

Luego, según publicó la emisora, el laboratorio hace una interpretación de los resultados que arrojó la inspección de esa toalla:

“La ausencia de color (lila a morado) se interpreta como Negativo para sangre. La presencia de una banda de color púrpura en la ventana (C) del casete, se interpreta como Negativo para sangre humana. La presencia de dos bandas de color púrpura en la ventana (T) y en la ventana (C) del casete, se interpreta como Positivo para saliva humana”, dice el informe.

Además, en las conclusiones del informe se repite que no se encontraron rastros de sangre en la toalla, pero sí manchas de saliva.

La emisora recordó que esta información contradice lo dicho por el fiscal delegado para la seguridad ciudadana, Luis González León, y por el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, el pasado 27 de noviembre cuando aseguraron que la mancha hallada en la toalla era de sangre humana.

González dijo ese día, en rueda de prensa, que la mancha que había en la toalla aparentemente era de “sangre”, y que según versión de los familiares “Pizano se había cortado esa mañana en el baño cuando se estaba afeitando”.

Valdés, por su parte, aseguró: “Los resultados son: en primer lugar, se trata de sangre humana, y en segundo lugar, el ADN recuperado de allí corresponde al señor Jorge Pizano. En tercer lugar, la mancha no contiene cianuro, y este hallazgo es muy importante porque coincide con los tejidos que nos había aportado el hospital de Facatativá en el sentido de que tampoco había cianuro”.

Pero la periodista Vicky Dávila, de W Radio, mostró el informe este jueves en vivo y dijo que “definitivamente el caso Pizano necesita un investigador independiente del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez”, pues cabe recordar que el hijo de la víctima también murió en circunstancias que no han sido establecidas.

Este miércoles, Carlos Valdés hizo varias precisiones sobre el caso en diálogo con La F.M., y allí dijo que aunque la entidad que dirige “tiene certeza de que no halló cianuro en los tejidos analizados y en la muestra analizada en la toalla”, de todas formas no puede confirmar si Pizano murió envenenado o no.

Esta es la rueda de prensa en donde Valdés y González confirmaron que la mancha era de sangre: