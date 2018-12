“Medicina Legal tiene certeza de que no halló cianuro en los tejidos analizados y en la muestra analizada en la toalla. No se halló cianuro”, insistió Valdés en la emisora, y subrayó que el instituto que dirige no hizo la necropsia del exauditor de la concesión Ruta del Sol 2 muerto en extrañas circunstancias y que dejó grabados unos audios en los que enteraba al hoy fiscal Néstor Humberto Martínez de las irregularidades que había encontrado en los contratos de esa obra con Odebrecht.

“Medicina Legal se enteró de la muerte del señor Pizano días después, y cuando se entera le informan que había sucedido una necropsia clínica, que el cuerpo estaba incinerado”, agregó el funcionario. “Por eso es que el Instituto de Medicina Legal en este momento no da fe de la causa de la muerte. Simplemente dice: la causa de la muerte la certificó el hospital de Facatativá como una muerte natural producida por infarto del miocardio”.

Lo que sí afirma el Instituto de Medicina Legal es que no halló cianuro en las muestras analizadas, que, para Valdés, no son las ideales (la mejor es la sangre). “Indudablemente es imposible determinar si Pizano murió o no envenenado porque Medicina Legal no hizo una necropsia”, agregó Valdés en la emisora.

“Si al Instituto le preguntan si el cadáver del señor Pizano tenía cianuro, el Instituto responde: las muestras que analizó no contenían cianuro”, agregó.

Así las cosas, queda claro que Medicina Legal no puede asegurar que Pizano no haya muerto por envenenamiento con cianuro. En otras palabras, esa institución forense no puede descartar al ciento por ciento que Pizano hubiera muerto envenenado.

Por eso, Valdés admite que, en el juicio, si al perito de Medicina Legal le piden que certifique que en el cuerpo de Pizano no había cianuro, ese funcionario responderá: “No, no lo puedo certificar, porque yo no hice la necropsia”. ¿Qué certifica el Instituto? Que las muestras examinadas no tenían cianuro. “Y es lo único que yo he dicho ante la opinión”, recuerda Valdés.

“La literatura en toxicología nos habla de unos tiempos límites de pocas horas. Habla de alrededor de seis u ocho horas. Pero la posibilidad de hallarlo [el cianuro] persiste. Como tenemos una prueba validada y se trataba de una muestra no convencional, se aplicó la prueba, el análisis, el procedimiento validado. El resultado fue que no había cianuro. Y volvemos al mismo juego: ¿entonces, eso significa que él no tenía cianuro? No. Significa que la muestra no tenía cianuro”, explicó Valdés.

Estas nuevas declaraciones del director de Medicina Legal a La FM son distintas de las que dio ese mismo funcionario, el pasado 17 de noviembre, cuando enfatizó en rueda de prensa con el fiscal del caso que Pizano no murió envenenado.

Los periodistas de la emisora interpretan las nuevas declaraciones así: “Ahora abren una puerta grandísima para decir que no eran las pruebas ideales, es muerte natural, pero tampoco se puede asegurar eso con contundencia. O, dicho de otra manera, Jorge Enrique Pizano pudo haber muerto envenenado, pero con el examen del tejido que se hizo no se puede concluir eso al ciento por ciento”.