Ha pasado ya un mes desde la desaparición de Tatiana Hernández en Cartagena y su familia continúa exigiendo a las autoridades que no abandonen la búsqueda en tierra. Según información de El Tiempo, la madre de la joven, Lucy Díaz, realizó un nuevo llamado para que se prioricen las investigaciones basadas en testimonios de personas que aseguran haber visto a Tatiana en el centro histórico de la ciudad antes de que se perdiera su rastro.

(Vea también: Surge intrigante duda en caso de Tatiana Hernández y se habla de otro viaje familiar)

Este martes 13 de mayo, familiares y ciudadanos organizaron una marcha en Cartagena para exigir respuestas sobre su paradero. Durante la movilización, Díaz reiteró que la búsqueda debe intensificarse en zonas urbanas y no en el mar.

“El mar no se la llevó. El mar nunca la recibió. Ella está en tierra. Yo tengo el testimonio de más de siete personas. Ya no son una ni dos, son siete personas las que me han dicho. Yo lo creo porque siento que mi hija está viva. Así que si la Alcaldía está buscándola en la profundidad, está perdiendo el tiempo y el dinero”, dijo.

Según Díaz, varios artesanos en el centro histórico de Cartagena declararon haber visto a Tatiana el 13 de abril en la zona del reloj público. “Ella entró al centro turístico de Cartagena por el espolón que queda hacia el parque de la Marina. Muchas personas me lo han dicho. Anoche hablé con unos artesanos en el reloj público y ellos me dijeron que ellos la vieron en ese sector el día 13 de abril“, afirmó.

La desesperada madre aseguró que además del enfoque errado de las pesquisas, se ha reducido el apoyo que recibe la familia en la “búsqueda física” de la joven bogotana.

“Se empeñaron en recopilar información, en recopilar personas que puedan ser claves en la investigación, en recopilar temas que les sirven a ellos. Pero la búsqueda física no la siento“, expresó Díaz.

A pesar de estos testimonios, la Alcaldía de Cartagena anunció un operativo subacuático con sonar y cámaras de alta tecnología en la zona de los espolones de la Avenida Santander, donde fue vista por última vez en un video tomado por un turista. En el lugar solo se encontraron su celular y sus sandalias, lo que generó diversas hipótesis sobre su desaparición.

Antonio Hernández, quien fue abogado de la familia, dijo a los medios que han comenzado investigaciones independientes para esclarecer los hechos. “Yo he descartado la hipótesis de que Tatiana se ahogó, por supuesto, porque estas son aguas tibias, calientes y el cuerpo emerge máximo de 8 a 12 días“, explicó. El abogado también sugirió que Tatiana podría estar en manos de terceros y que su caso debe analizarse con cautela, ya que existen otras desapariciones similares en la ciudad.

Lucy Díaz insistió en que seguirá buscando a su hija hasta encontrarla. “Siento que necesito que me acompañen más personas porque no siento esa parte (…) El acompañamiento no lo siento y por eso lo sigo haciendo a diario en las calles de Cartagena, porque mi hija está viva y pronto la voy a encontrar”, agregó.

Las autoridades aún no han anunciado un cambio en el enfoque de la búsqueda, mientras la familia sigue solicitando apoyo para la investigación en tierra. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Tatiana Hernández puede comunicarse con la Policía Nacional al 123, con la Fiscalía al 122, o con los números oficiales del Distrito de Cartagena.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.