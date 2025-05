Este 13 de mayo se cumple un mes de la desaparición de Tatiana Hernández, joven estudiante de medicina que hacía su internado en el Hospital Naval de Bocagrande, en Cartagena de Indias. A pesar del tiempo transcurrido, la intriga y el dolor siguen acompañando a su familia, mientras que las autoridades continúan con la búsqueda y la recopilación de pistas que permitan dar con su paradero.

El último día que se supo de Tatiana fue el domingo 13 de abril, cuando salió del hospital, luego de cumplir con sus tareas, y decidió tomar un breve descanso frente al mar Caribe. La última prueba tangible de su existencia, hasta el momento, es un video grabado por un turista, donde se le observa sentada en los espolones que dan hacia el mar. Después de eso, el rastro de Tatiana se perdió completamente.

Lucy Díaz, madre de la joven, relató a la revista Cambio que la última vez que compartió con su hija fue un día antes de la desaparición, durante una reunión en Tierra Bomba junto a algunos amigos. El domingo, la joven asistió a una misa familiar y luego se dirigió al hospital para adelantar algunas tareas. Fue ahí cuando, luego de salir a tomar aire, desapareció sin dejar más rastro que sus sandalias y su teléfono, hallados abandonados en la zona donde se le vio por última vez.

En los días recientes, la investigación ha tomado nuevos rumbos gracias a testimonios de trabajadores del centro histórico de Cartagena. Lucy Díaz mencionó que varios artesanos que laboran en la tradicional zona del Reloj le confirmaron haber visto a Tatiana el 13 de abril ingresando por el sector del espolón, cerca del parque de la Marina. Estas declaraciones han ampliado el rango de búsqueda, pues antes se creía que podría haber caído al mar, de acuerdo con el rotativo.

“Yo sé que ella entró al centro turístico de Cartagena por el espolón que queda hacia el parque de la Marina. Muchas personas me lo han dicho. Ya no son dos ni tres, muchas personas. Anoche hablé con unos artesanos en el reloj público y ellos me dijeron que ellos la vieron en ese sector el día 13 de abril. Artesanos me confirmaron que la vieron fue por el reloj público”, dijo la señora Lucy Díaz.

Según cuenta la familia, la noche del 13 de abril fueron alertados por el novio de Tatiana, quien desde Bogotá no logró contactarla durante varias horas. De inmediato iniciaron la búsqueda por su cuenta, recibiendo información de diversas personas acerca de movimientos de la joven en sectores turísticos aledaños. Hoy, la familia se apoya también en llamadas de ciudadanos que creen haberla visto y en la labor de la Policía y la Fiscalía para esclarecer los hechos.

Cuál es la nueva hipótesis que tiene la Policía sobre Tatiana Hernández

Las autoridades manejan varias hipótesis, entre las que contemplan un posible secuestro o un accidente en el mar. Se han revisado cámaras de vigilancia de establecimientos aledaños a la zona y, aunque inicialmente no se encontraron registros claros, recientemente se recuperaron videos de otros locales, los cuales están bajo análisis por parte de los investigadores. Según Lucy Díaz, los agentes han preferido no divulgar detalles específicos para no afectar el proceso investigativo, según informó El Tiempo.

Por ahora, la familia se mantiene activa en la búsqueda, liderando marchas y solicitando apoyo ciudadano. Lucy Díaz insiste en que, si hubieran actuado antes las autoridades, quizás la situación sería diferente. Su llamado es a no bajar la guardia y a colaborar brindando cualquier información relevante.

