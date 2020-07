Precisamente por medio de esa grabación, que difundió Noticias Uno, los compañeros del soldado Galván advierten que está enfermo y que presenta vómito, escalofríos, fiebre alta, dolor de cabeza y dificultad para respirar.

Los síntomas del soldado se denunciaron hace unos siete días, dice el noticiero, pero lamentablemente el joven falleció cuando era trasladado por sus compañeros a la población de Valdivia.

Si bien el Ejército Nacional confirmó la muerte del militar y dijo que “recibió los primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate de la unidad”, la madre del joven, Marelvis Rosa, se mostró indignada y dijo, en el informativo, que hasta el momento no le han dado respuesta sobre lo ocurrido.

“Él tenía varios días de estar enfermo, y no me lo sacaron. Más bien, ese Ejército dejó morir a mi hijo, y estoy pidiendo que me lo entreguen”, dijo la mujer, en medio del llanto.