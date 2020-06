green

La mujer, agobiada por la situación, le dijo al director del programa 6AM Hoy por hoy de Caracol Radio, Gustavo Gómez, que la última vez que habló con su hijo fue en la noche del martes, antes de que lo llevaran a “la cárcel de Jamundí”, Valle del Cauca. No obstante, medios como Semana dieron a conocer que el joven estaba retenido, al parecer, en la estación de Policía de Jamundí.

“Me dijo: ‘Mamita, tranquila, no se preocupe, yo hice lo que mi corazón me dictó […] y no he podido hablar más con él porque tiene el celular apagado”, expresó la inconsolable mujer.

Gómez le preguntó qué le había dicho ella por la reacción que tuvo el patrullero Ángel Zúñiga, que se negó a participar en el desalojo de varias familias de bajos recursos, pese a que la orden la dio un juez.

“Le dije: ‘Mijo, yo sé que lo están respaldando, pero usted es un ente de la Policía y hay que cumplir reglamentos’, y él me respondió: ‘Mamita, yo tenía que defender a esa gente porque estamos en una pandemia. Yo pensé en ustedes y en todo lo que nos ha pasado, y se me rechazaron muchas cosas’”, agregó Valencia, en la cadena radial.

La mujer recordó el dolor que hoy vive su familia por esta situación y porque todavía “no supera” la muerte de otro de sus hijos, también uniformado de la Policía.

“Hace cinco años, cuando era patrullero también, pero él murió en el ejercicio de sus funciones”, recordó la mujer.

Para tratar de consolarla y ayudarla a sobrellevar su dolor, Gómez le aseguró que desde la Policía le habían informado que Zúñiga “está en perfecto estado, y que se viene un proceso disciplinario” a cargo del comandante de Policía en Cali, general Manuel Vásquez.

La madre del policía concedió una entrevista en Blu Radio, y allí destacó los valores con los que educó al joven. “Mis hijos son humildes y criados con muchos valores humanos especialmente el de la solidaridad”, dijo.

Al final, la mujer lanzó un clamor al Gobierno y a la Policía para que ayuden a su hijo: “Le agradezco a toda Colombia por el apoyo, y le pido a la Policía de todo corazón que no me lo vaya a castigar, que no me lo trasladen, y aprovecho este medio para que me le colaboren”.

Por ahora, Blu dice que el patrullero Zúñiga tendrá una reunión este miércoles en la noche con el general Vásquez, y que allí se podría definir su situación en la institución.