Coronell publicó en Semana una columna que tituló “La Calladita”, y allí aseguró que la magistrada investigadora que hoy está a cargo del proceso contra Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos omitió en su hoja de vida el vínculo laboral que tuvo con Granados, abogado que defiende al expresidente en las indagaciones que le lleva la Corte Suprema de justicia.

Por eso, la magistrada Lombana explicó este martes, por medio de un comunicado, que ese trabajo fue “hace más de 20 años (en 1997)”, que fue una “experiencia fugaz de tres meses” y que a partir de ese momento no volvió “a tener contacto personal ni profesional con el doctor Granados”.

“[…] no incluí tal experiencia, simplemente, porque no podía probarla. Así se lo hice saber, de manera oportuna, al periodista Coronell, a quien le precisé, además, que traté de obtener esa certificación para incluirla en los documentos presentados desde mi primera postulación a magistrada de la Corte en el año 2015, pero se me informó que ni siquiera figuraba en el historial de registro de abogados de esa firma”, contó Lombana en el comunicado, que luego fue eliminado de la cuenta en Twitter de la Corte.