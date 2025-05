En las últimas horas, se desató la polémica por el reciente viaje a China de la ‘influecer’ Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como ‘Lalis’, quien se trasladó con la comitiva de la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia.

Al respecto, se pronunció la periodista de Caracol Radio, Diana Saray Giraldo, que desde su cuenta de X cuestionó los diferentes contratos que la creadora de contenido ha tenido durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Sí, la vida ha sido linda con la ‘influencer’ @smilelalis. Ahora forma parte del equipo de prensa de la Cancillería, lo que le ha permitido conocer estos increíbles destinos. Durante este gobierno ha tenido contratos con Colombia Compra Eficiente, en el Departamento de Prosperidad Social, en la Superintendencia de Industria y Comercio”, aseguró la comunicadora.

En su análisis, la periodista se refirió a lo que serían las recompensas, no solo para la citada ‘influencer’, sino para otros que también opinan a favor del Gobierno.

“Ahora en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este gobierno ha sido muy generoso con estos ‘influencers’ especialmente beligerantes en redes. (Y se activarán sin duda después de este trino)”, agregó Giraldo.

Respuesta de ‘Mafe’ Carrascal a periodista Diana Giraldo

Luego de que se difundieran las palabras de Giraldo en redes sociales, la congresista ‘Mafe’ Carrascal del Pacto Histórico defendió a ‘Lalis’, asegurando que el viaje fue en cumplimiento de sus funciones.

“¿Cuál es el problema? ¿El contrato no cumple requisitos? ¿No está trabajando? Le cuento que si es prensa en Cancillería, le toca viajar, está en sus funciones. ¿Y acaso usted esperaba que trabajara con Duque o con un gobierno con el que se siente plenamente identificada?”, escribió en X, la congresista.

La parlamentaria también apeló al derecho de los ciudadanos colombianos de contratar con el Estado. Además, terminó su trino con un duro mensaje hacia Giraldo.

“Ella, como cualquier persona natural o jurídica, tiene derecho a contratar con el Estado y tiene derecho al trabajo. Usted no aprende a no estigmatizar a la gente. Vaya detrás de los ladrones, no de las personas trabajadoras”, concluyó Carrascal.

¿Cuál es el problema?¿el contrato no cumple requisitos?¿no está trabajando? Le cuento que si es prensa en Cancillería, le toca viajar, está en sus funciones. ¿Y acaso usted esperaba que trabajara con Duque o con un gobierno con el que se siente plenamente identificada? Ella, como… — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) May 19, 2025

Laura Sarabia también defendió contrato de ‘Lalis’ Ante las críticas, la canciller Laura Sarabia defendió la presencia de Lalis Smile en la delegación institucional. A través de la red social X, Sarabia señaló que Beltrán Palomares es comunicadora social, tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas, y actualmente contribuye a la creación de nuevos formatos digitales para acercar la labor diplomática a la ciudadanía. “Estoy orgullosa de contar con su aporte en el equipo de prensa digital de la Cancillería”, expresó. Sin embargo, el respaldo institucional no frenó la oleada de cuestionamientos. La representante a la Cámara Katherine Miranda se sumó al debate, cuestionando tanto la pertinencia de discutir la participación de Lalis Smile como la priorización de temas en la agenda pública. Miranda señaló que hay asuntos internacionales más urgentes, como la relación bilateral con Venezuela, que deberían centrar la atención del Gobierno. A @smilelalis la conozco por su trabajo. Es comunicadora social, con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas, y ha contribuido a acercar la Cancillería a la gente con nuevos formatos e ideas. Me da orgullo que hoy haga parte de mi equipo de prensa digital. — Laura Sarabia (@laurisarabia) May 19, 2025 Beltrán ha ocupado diversos cargos en el sector público colombiano, entre ellos en la oficina de comunicaciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública y en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

