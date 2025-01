La situación que vive actualmente Venezuela ha dado mucho de qué hablar en toda la región, ya que mucho se ha discutido acerca de los dirigentes que acompañarán a Maduro o los que lo harán con Edmundo González en la posesión que se llevará a cabo este viernes 10 de enero.

(Ver también: Venezolanos en Bogotá se reúnen para protestar contra Maduro; también habrá marchas)

Colombia tomó partido y el presidente, Gustavo Petro, aseguró que no acompañará al actual mandatario venezolano justamente porque para él no fueron unas elecciones libres.

Sin embargo, pese a que él no va a ir, igual sí mandó a Milton Rengifo como embajador de Colombia en Venezuela para acompañar este momento político, lo cual fue duramente criticado por la líder de oposición venezolana María Corina Machado.

Y agregó: “No puedes estar en el medio, no puedes estar con Dios y con el diablo”.

Lee También

Esta crítica tuvo numerosas respuestas por parte de personajes del Pacto Histórico, pero uno de los que destacó fue el de María Fernanda Carrascal, quien en un comentario a la publicación de Instagram de Pulzo aseguró: “Ahh y ella es Dios?”, acompañado de una cara riéndose.

Esto refuerza lo que siempre ha creído Carrascal de la líder opositora venezolana, pues en sus redes sociales no desaprovecha oportunidad para asegurar que ella no es ningún ejemplo, sino que por el contrario busca hacer oposición aliándose con “lo más corrupto y criminal de la región”.

A esto es a lo que desde hace años me he referido, una oposición (que no es homogénea y que no lidera María Corina, así la propaganda internacional la haya posicionado como tal) que usa todas las formas de lucha y que se alía con lo más corrupto y criminal de la región, no es… https://t.co/HO2FUhWpaw

— Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) July 30, 2024