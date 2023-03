A Luis Fernando Velasco le salió un nuevo puestazo en el Gobierno de Gustavo Petro. Según informó Revista Semana, ahora será el nuevo director de la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo (UNGRD), en reemplazo de Javier Pava, quien seguirá con la administración del presidente en otras tareas que le asignará el mandatario.

La estrategia que ha pensado Gustavo Petro es que Velasco alterne sus labores entre la Consejería Presidencial para las Regiones y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El gran reto será atender la ola de lluvias que actualmente azota a varias regiones del país, de acuerdo con la revista.

Velasco ha sido reconocido por acompañar a Petro desde la campaña presidencial y es uno de los funcionarios que mayor confianza le despierta al mandatario en sus más de siete meses de gestión.

Este revolcón de cargos se da justo cuando la relación de Petro con Javier Pava no era muy buena, ya que según informa el citado medio, el mandatario regañó a varios funcionarios por no aplicar la ley que permite una reubicación exprés de los damnificados de la ola invernal.

“Creo que no se está aplicando la ley de emergencias. Hay un temor a aplicar la ley de emergencias, aplicamos los mecanismos ordinarios, pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia. Para eso se hizo una ley en el año 2012″, dijo en su momento Petro.

De hecho, la Procuraduría tiene una investigación adelantada contra Javier Pava, ya que habría incurrido en el incumplimiento de sus funciones en la prevención y atención de la emergencia ocasionada por las inundaciones en La Mojana, ocurridas el 27 de agosto de 2021, sumado a lo que sucedió con el derrumbe de la vía en Rosas, Cauca.

“Yo voy a coger este tema personalmente porque la verdad me aburrí, me da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas y volver y nada, y volver y nada. Tenemos que reubicar y la gente tiene que vivir mejor que como estaba antes, entonces este es un tema que está pendiente, aquí no podemos dar una victoria”, agregó Petro en aquella difícil situación.