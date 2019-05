green

Para entender el asunto, hay que mirarlo por partes. Primero, la cuenta de Twitter de La FM publicó un trino en el que destacó un chiste que se dijo en la exitosa serie del Canal RCN: “¿Para qué alcanza el bachillerato, para ser presidente del Senado?, el chiste de ‘El man es Germán’”, dice el tuit de la emisora.

Como se recuerda, los detractores de Ernesto Macías le han sacado a relucir el hecho de que solo hubiera cursado hasta el bachillerato. El trino de la emisora, como era de esperarse, molestó a Macías, que le escribió un airado trino a Luis Carlos Vélez. Y Vélez, a su turno, le respondió en la misma red social:

Pero el asunto no terminó ahí. En su emisión de este jueves, el tema lo trataron los periodistas, no solo de La FM, sino de Caracol Radio.

“Está como perdido el doctor Macías”, empezó William Calderón, y Luis Carlos Vélez le respondió: “No entiendo por qué está tan molesto. Realmente no entiendo”.

“¿Y entonces el doctor Macías cree que usted es el man? O que usted influye en el libretista de ‘El man es Germán’”, le dijo Calderón a Vélez.

“Yo no tengo nada que ver con ‘El man es Germán’. Me encantaría, ya que es la novela más vista hoy por hoy en Colombia. Pero, sinceramente, señor Macías, la cabeza no me da para escribir esos libretos tan buenos”, dijo Vélez.

Azury Chamah, del mismo equipo periodístico, intervino con una reflexión un poco más seria: “Me parece que el chiste de ‘El man es Germán’, aunque es divertido, no es amable”, sentenció, y sostuvo que la Constitución de Colombia establece que una persona con bachillerato puede llegar a la presidencia del Senado.

“La única preparación no es la académica”, añadió Chamah. “Me parece que hay muchos bachilleres, incluso gente que no ha tenido la oportunidad de terminar un bachillerato que es brillante en Colombia”.

Pese a eso, Calderón cerró la conversación jocosamente: “¡Oe!, doctor Macías. ¡Oe!, ¡Oe!”.

El asunto también dio para que en Caracol Radio lo comentaran y se mofaran. Hernando Herrera, asesor jurídico de esa emisora, dijo: “Si al doctor Macías le molesta tanto el título de bachiller, yo le puedo hacer una gestión en alguna universidad para que le den el [título] ‘honoris causa’”.

Y hasta el director de Red+Noticias, Juan Lozano, hizo su aporte: “Yo tengo una sugerencia mucho más sencilla. Es que [Macías] se aprenda el estribillo: ‘Estrego, estrego; peino al niño; peino al niño’”. Todo, como era de esperarse, terminó en risas. No da para más.