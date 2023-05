Al frente de las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la calle 17 con carrera 62, en el occidente de la Bogotá, Estefanía Grajales, una lideresa y veedora de Soacha (Cundinamarca) cumple más de dos días de huelga como protesta por la falta de protección ofrecida por la entidad a pesar de las amenazas recientes en su contra.

Si bien asegura ya sentirse débil y frustrada, manifiesta que no se rendirá hasta que mejoren su esquema de seguridad o la levanten tendida del piso. En ese sentido, Grajales asegura que teme por su integridad y que su problema ha llegado a un punto en que ya no puede ejercer su vocación.

“Cuando me entregaron mi primera dotación de seguridad (chalecos, botón de pánico y un teléfono), a los ocho días se me entraron a la casa, me patearon todo y al no encontrarme, dejaron muertas a mis mascotas con puñaladas en la boca”, indicó la lideresa, quien completa más de 48 horas a las afueras de las oficinas de la UNP.