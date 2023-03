Un maestro de Bogotá que ha trabajado con el Distrito hace más de 10 años, denunció que, a pesar de contar con protección desde la Unidad Nacional de Protección, por las amenazas que ha recibido por parte de bandas criminales y disidencias de las Farc, solo le han brindado un chaleco blindado de 20 kilos, pero ninguna otra medida que garantice su seguridad ni el acompañamiento por parte de la Policía a él y su familia.

De acuerdo con este hombre, ya ha trabajado en distintas localidades de Bogotá, sin embargo, estando en Ciudad Bolívar, comenzó a recibir amenazas de quienes serían integrantes del ‘Tren de Aragua’. Y es que además de dar clases de informática, también da capacitaciones a desmovilizados de las Farc, y señala que ha sido amenazado también por las disidencias.

“Las amenazas fueron porque me robaron una tera (disco duro), y yo siendo de informática, ahí tenía toda la información de los estudiantes jóvenes y adultos, (…), que eran miembros de alguna organización, en algunos casos eran alumnos que pertenecieron a las FARC, uno de ellos desmovilizado”, contó el profesor en noticiero de CityTV.

Después de esto, el hombre fue trasladado de Ciudad Bolívar a Suba, y luego a Sumapaz.

“En ese proceso del traslado me liquidan, yo resulté prácticamente retirado de la Secretaría de Educación, por un problema humano, fue lo que me dijeron ellos, y recibí una liquidación por el mal procedimiento administrativo que se hizo porque no se dieron cuenta de que yo fui trasladado por amenazas”, comentó.