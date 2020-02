green

Así lo sostuvo en múltiples oportunidades en entrevista con Yamid Amat, en CM&, donde justificó los bloqueos como “la única opción que nos han dejado”.

“No estamos afectando la comunidad porque en ningún momento hemos cerrado ninguna vía”, aseveró Rubio, pese a que los trastornos que han causado los volqueteros que él representa, además de los camioneros, han sido notorios.

Además, el vocero de los conductores que protestan contra el decreto 840 que impide transitar a vehículos de carga viejos por algunas vías de Bogotá comparó su método de protesta con los del paro nacional y dijo que no es tan traumático como sucede en esos casos:

“Si usted se da cuenta, cuando ha habido paros nacionales qué hacen los estudiantes, los profesores, los señores de las centrales obreras. ¿Qué ha pasado cuando hay esos paros? Salen y dañan el bien público, obstaculizan las vías, se enfrentan con la policía, ponen a la ciudadanía en aprietos porque ellos totalmente colapsan la ciudad”: Alex Rubio

Sobre sus demandas, el líder de los conductores de volquetas dijo que no conocen el documento anunciado con el que se benefician para modernizar sus vehículos, pero pidió que mientras eso sucede no se les impida trabajar: “Necesitamos que nos garanticen el trabajo para poder acceder a esos créditos y poder pagar los carros, porque no es lo mismo que nosotros podamos entrar en un crédito contando con un trabajo fijo y un ingreso fijo a cambiar un vehículo y poner en riesgo el patrimonio de muchos años de trabajo”, puntualizó.

Asimismo, también se quejó porque, en su concepto, el gremio de los transportadores de carga ha cargado con toda la culpa de la contaminación en la capital.

¿Qué piden?, preguntó Amat. “Que nos hagan partícipes del trabajo, pagos justos, modernizarnos cuando esas garantías se cumplan”, señaló Rubio. “Hasta tanto no tengamos una solución que nos favorezca, [bloquear vías] es la única forma de hacernos sentir”, concluyó.