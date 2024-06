Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El término “fuego amigo” se ha convertido en tendencia en los últimos días. Y no precisamente por un asunto bélico sino, más bien, por posibles acusaciones entre miembros del alto gobierno.

Ese concepto lo puso en primer lugar Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, quien envió una denuncia a la Fiscalía asegurando que funcionarios del Ejecutivo estarían buscando dañar su imagen ante la opinión pública.

(Vea también: Hermano de Laura Sarabia habló de supuestos lujos que habría obtenido de manera irregular)

Algo similar ha sucedido con Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien también ha estado en el centro de otros señalamientos, junto a su hermano, Andrés Sarabia. El “fuego amigo” ha llegado tan lejos que, desde hace un tiempo, se rompió la confianza de Sarabia y Alcocer con uno de los más fieles escuderos del presidente Petro.

El asunto se concretó cuando ambas, Veronica Alcocer y Laura Sarabia pidieron que su esquema de seguridad ya no estuviera la Unidad Nacional de Protección (UNP), al mando de Augusto Rodríguez.

(Vea también: Fiscalía militar cayó a la Casa de Nariño para investigar lo del polígrafo a Marelbys Meza)

Este diario conoció que Sarabia pidió hace dos meses que la unidad la dejara de proteger y, por eso, solicitó que los carros que hacen parte de su esquema de seguridad no sean de la Unidad, sino del propio Dapre que, a su vez, son gestionados por la Policía.

(Lea también: Laura Sarabia se defendió de acusaciones de corrupción: “Yo respondo por mis actos”)

Es más, la mayoría de las personas que la protegen hacen parte de esa institución y no de la UNP. No es para nada un asunto sencillo, pues a la cabeza de esa entidad está Rodríguez, quien es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Petro. No solo lo ha acompañado los últimos de 30 años de vida política, sino que militaron juntos en la desmovilizada guerrilla del M-19.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.