Sin importar lo que digan de ella, Laura Sarabia está dispuesta a seguir en esta nueva etapa, que significa su cuarto cargo en el Gobierno de Gustavo Petro.

Así lo dio a conocer Red+ Noticias, que confirmó que Sarabia seguirá como canciller, sin importar las múltiples acusaciones que recibió en la noche del martes 4 de febrero, durante un convulsionado consejo de ministros en el que desde la vicepresidencia Francia Márquez hasta Gustavo Bolívar tuvieron confrontaciones con ella. Las dudas sobre su continuidad estaban a raíz de lo que publicó en su cuenta de X:

Cada ministro tiene una responsabilidad, y el Consejo de Ministros es la instancia para definir cómo cumplirles a los colombianos y colombianas. Hoy no lo hicimos y desdibujamos este espacio. Es una noche para reflexionar. — Laura Sarabia (@laurisarabia) February 5, 2025

Ella llegó recientemente al puesto como canciller y su gran responsabilidad será mantener las relaciones con Estados Unidos, aunque seguramente deberá cumplir con los deseos del presidente Gustavo Petro, que, en la misma reunión televisada en los canales públicos y privados, señaló que estaba dispuesto hasta a tener una guerra arancelaria con Donald Trump.

La decisión de Laura Sarabia en quedarse con el cargo llega en un momento de incertidumbre. Como consecuencia de lo sucedido en la Casa de Nariño, dos miembros del gabinete renunciaron en la mañana de este miércoles 5 de febrero. Primero fue Jorge Rojas, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y luego lo hizo el ministro de Cultura, Juan David Correa.

En los pasillos de la Casa de Nariño se siente la tensión porque varios ministros estarían analizando la opción de, por lo menos, presentarle la renuncia protocolaria para que sea el presidente Petro quien decida con quien continuar su mandato. Esto surgió luego de que el presidente señalara a algunos miembros del gabinete de “sectarios” y de tener “agenda propia”, razón por la que no han cumplido con el plan de gobierno.

Lo que parece claro es que así Sarabia ya no esté todo el tiempo cerca del presidente, pues lo lógico es que por su papel de canciller tenga una ajetreada jornada, su vínculo y acercamiento al presidente es total. Eso sí, a muchos les quedó faltando la defensa férrea que él sí hizo con Armando Benedetti.

Qué dijo Francia Márquez sobre Laura Sarabia

En los muchos momentos críticos que vivió el consejo de ministros lo protagonizó la vicepresidenta con la recién posesionada canciller (cargo que comenzó oficialmente el primero de febrero).

Frente a los presentes y miles de personas que veían por televisión, Francia dijo: “Con el aprecio que le tengo —le dijo a Petro—, también he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este Gobierno y las cosas que comparto en este Gobierno, y no me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle ‘respéteme, que soy la vicepresidenta’“.

La también ministra de la Igualdad no solo se fue lanza en ristre con Laura Sarabia, sino que también señaló que no estaba de acuerdo con la presencia de Armando Benedetti en la mesa, acusado de maltrato a mujeres y que incluso tiene una causa en España por presuntamente haber agredido a su esposa.

Pero no solo fue Francia Márquez, en un momento del consejo, Laura Sarabia aseguró que en la última llegada de deportados desde Estados Unidos no estuvo nadie del Departamento de Prosperidad Social. Como una fiera que defiende sus crías, su director, Gustavo Bolívar, aseguró que sí estaban tres funcionarios de su departamento y acusó a la canciller de mentirosa. Ese encontrón, provocó el llamado al orden del presidente, pero no que se desviara la atención y los ataques contra Sarabia y Benedetti.

