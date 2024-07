Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), publicó la respuesta de un derecho de petición en redes sociales en el que contestó 16 preguntas a la periodista María Jimena Duzán relacionadas con los supuestos hechos de corrupción en los que ha sido vinculado su hermano Andrés Sarabia.

(Ver también: Sarabia se mete al fuego por su hermano con filosa carta: “No le pueden imputar delito”)

En el texto, la funcionaria negó que haya recibido a “empresarios para hacer negocios ni con el gobierno ni con el Estado. Nunca he indicado a ningún empresario que se ‘entienda’ con mi hermano ni con nadie de mi círculo social o familiar”.

Sobre los negocios de su hermano, Laura Sarabia manifestó que “no tengo conocimiento de las reuniones que hace mi hermano. Lo único que sé es lo que se publicó sobre la denuncia penal presentada por Andrés Sarabia”, añadiendo que “no conozco ni oficina ni socios” de él.

Mis respuestas a María Jimena Duzán. Siempre responderé por mis actos con la verdad pero responder a especulaciones es muy difícil y los daños son inevitables. Condenar primero y preguntar después es fácil pero no correcto. https://t.co/LsSVq2PIJ0 pic.twitter.com/t9G1mKwVSL — Laura Sarabia (@laurisarabia) July 4, 2024

“Si él concreta alguna clase de reuniones con terceros, entonces lo hace enteramente dentro del ámbito de sus actividades privadas”, precisó.

Laura Sarabia también negó que haya “nombrado a mi hermano en la UTL de ningún congresista, no he tenido dentro de mis funciones dichas facultades. No sé si su pregunta insulta la inteligencia de Benedetti o la mía. De mi parte, jamás lo haría”.

Lee También

“¿Es cierto que usted despide funcionarios y ministros que intentan investigar lo que usted hace?”, le cuestionó la periodista.

Frente a esta pregunta, la número 12 del derecho de petición, Laura Sarabia dijo que era “falso. El único funcionario del Estado que tiene la potestad de nombrar y remover ministros de sus cargos es el Presidente de la República. ¿Hay funcionarios y ministros investigándome? Si tiene información sobre el particular, debería contársela al país”.

Laura Sarabia le manifestó a María Jimena Duzán que “siempre he dado las respuestas y las explicaciones de los hechos que han sido de mi competencia y conocimiento. Sin embargo, con respeto por la confidencialidad de sus fuentes, podría ser que alguien haya abusado de su buena fe”.

(Ver también: Hermano de Laura Sarabia denunció a ‘influencer’ en Fiscalía por injuria y calumnia)

“Debo luchar por salvaguardar mi honra y buen nombre, utilizando los instrumentos que la constitución y la ley nos brindan a todos los ciudadanos. Uno siempre debe defender su buen nombre, un consejo que en alguna oportunidad usted misma me dio”, concluyó Sarabia.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.