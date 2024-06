Por: El Colombiano

La jefe de gabinete y una de las funcionarias más poderosas del Gobierno, Laura Sarabia, se pronunció a través de una carta publica en Cambio a los escándalos que la salpican a ella y a su hermano, Andrés, sobre supuesto tráfico de influencias entre entidades de Estado y la Presidencia con el Congreso.

“El episodio más reciente, que seguramente no será el último mientras ocupe este cargo, consistió en cuestionarme por las supuestas “andanzas” de mi hermano y calificarlo como mi “talón de Aquiles”. A mi hermano hoy no le pueden imputar ningún delito, abuso o enriquecimiento, pues solo hay pruebas de que trabaja en el sector privado, sin nexos ni gestiones ante el gobierno. Su “delito”, al parecer, es ser mi hermano y, quizás, haber asistido a un par de encuentros sociales por encima del estrato social al que, sin vergüenza alguna, pertenecemos”, dice la carta.

Recientes publicaciones de diversos medios de comunicación lo señalaron de ser un supuesto lobista y que, al parecer, Andrés Sarabia se vale de los lazos de sangre con la jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia para traficar influencias, aunque él decidió denunciar a la persona que hizo esta investigación.

Sarabia no solo rechazó tales afirmaciones, sino que en su denuncia recalcó que trabaja en el sector privado, muy aparte de su hermana Laura. “Las historietas que circulan en cadenas de WhatsApp durante meses son mentirosas, solo unos pocos mercenarios de la comunicación, sin una evidencia más allá de supuestas fuentes ‘informadas’ (que muy seguramente son los responsables de una operación sistemática de descrédito) se atrevieron a publicar”, dijo en su denuncia radicada en la Fiscalía.

Frente a esto, la carta de Laura Sarabia agrega: “He realizado y realizaré mi trabajo con lealtad y honestidad, sin agenda propia o negocios turbios, cosa que otros no pueden decir, en este y en otros gobiernos. No pienso usar mi juventud para pasar por ingenua y desconocer que los intereses oscuros que me rodean me ven como un obstáculo a remover y otros como un instrumento a utilizar”.

La jefe de gabinete también respondió, sin mencionarla, a María Jimena Duzán, periodista que publicó en la revista Cambio un derecho de petición público en el que hace fuertes cuestionamientos a los hermanos Sarabia relacionados con el escándalo que motivó a la funcionaria a responder. De hecho, el impacto de su carta fue tanta que hasta el mismo presidente habló de ella.

“Quiero aclarar en uno de los medios que aún hacen periodismo: a pesar del irrespeto y las insinuaciones de una opinadora, yo solo transmito las instrucciones del presidente. Los funcionarios y ministros que han salido y saldrán del gobierno obedecen a sus disposiciones. Las afirmaciones en sentido contrario son una falta de respeto hacia él. Insinuar que he sacado a funcionarios por estar investigándome no solo me parece grave por lo antes mencionado, sino porque pone a la luz la usurpación de funciones que solo le corresponden a la justicia”, dice Sarabia.

También hizo referencia a escándalos del Gobierno como el de la UNGRD, pero sin decirlo con nombre propio: “Nadie debe estar por encima de la ley. Ni los funcionarios que están mencionados en matrices de colaboración, ni quienes bajo el escudo de columnas de opinión lanzan, en preguntas veladas, afirmaciones malintencionadas. Por tal motivo, he iniciado e iniciaré las acciones legales cada vez que corresponda, pues creo en la democracia y en las instituciones”, señaló.

