Laura Sarabia salió por la puerta trasera de la Casa de Nariño pues, pese a ser una funcionaria querida por el presidente, por las interceptaciones ilegales a su exniñera Marelbys Meza tuvo que abandonar su cargo para que se lleve a cabo un proceso por parte de la Fiscalía sobre el presunto abuso de poder.

Desde el estallido del escándalo, Sarabia ha limitado sus declaraciones públicas. Solo ha utilizado su cuenta de Twitter para compartir comunicados sobre el caso. Pese a su silencio, su nombre sonó con fuerza la semana pasada por el cargo que, supuestamente, le daría el presidente.

En la Casa de Nariño la estarían considerando para darle un cargo diplomático, según reveló El Tiempo. Específicamente, la exfuncionaria habría sonado para hacer parte de la misión diplomática en Viena, Austria. En ese país, sería nombrada como embajadora alterna.

El Gobierno no se había pronunciado sobre ese eventual nombramiento. Sin embargo, este 27 de junio el canciller Álvaro Leyva aseguró a W Radio que Sarabia no se quedará con el mencionado puesto.

El medio radical indicó que le preguntó directamente al canciller sobre esta posibilidad, “a lo que contestó con un no rotundo, asegurando que la ex alta funcionaria no irá por ahora a ningún cargo diplomático”, precisó la emisora.

Por el momento, Sarabia no se ha referido al tema y sigue acudiendo a las diferentes citaciones que tiene de las autoridades que adelantan las investigaciones correspondientes por el presunto uso irregular de las herramientas del Gobierno para beneficio propio (polígrafo).

Aunque en principio se dijo que la cifra que se le había perdido en un maletín ascendía a los 150 millones de pesos, la exfuncionaria aseguró que en realidad se perdieron 29 millones de pesos.

En la misma diligencia, Sarabia explicó que el dinero perdido —que sería producto del pago de algunos viáticos— iba a utilizarlo para pagar unas deudas que tenía de tarjetas de crédito.