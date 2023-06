Siguen saliendo a la luz nuevos detalles del caso Laura Sarabia, que tiene contra las cuerdas al Gobierno de Gustavo Petro. En esta oportunidad, se conoció que habría otra mujer víctima de las intercepciones ilegales por parte de la Policía Nacional.

La información la reveló Semana, medio que se contactó con la persona, identificada por la Fiscalía y cuya identidad está bajo reserva. Según la revista, la trabajadora es amiga de Marelbys Meza y tuvo contacto con la exniñera cuando ocurrió el robo del dinero en la casa de Laura Sarabia.

Sin embargo, la mujer señala que no tuvo nada que ver con el escándalo, manifestando que ahora siente temor al hablar por celular y que nadie le contesta las llamadas.

“No tenía ni idea que estaba pasando esto. Ahora, nadie me contesta el celular, no puedo hablar con confianza, aún nos deben estar escuchando, se siente miedo, es increíble que cosas como estas puedan pasar”, dijo la mujer al medio citado.

En la revista detallaron que la mujer aceptó la cercanía con Marelbys Meza, pero que en dicha oportunidad el contacto fue para una encomienda, ya que ella viajaba al pueblo natal de la mamá de la exniñera.

No obstante, la presunta víctima recalcó que la Policía la detuvo en el Terminal de Transporte de Bogotá, antes de viajar, para hacerle una requisa, pero no le encontraron nada.

“Estaba en el terminal, esperando a Marelbys, cuando llegaron unos policías y me pidieron que sacara todo lo que tenían las cajas y con cinta; les dije que buscaran lo que quieran, pero me tenían que dejar todo como estaba. Revisaron y no encontraron nada”, precisó la mujer.