En el departamento del Cauca se adelanta la Operación Perseo de las Fuerzas Militares, en contra de las disidencias de las Farc. Desde el sábado 12 de octubre se han llevado a cabo enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las estructuras criminales Carlos Patiño y Dagoberto Ramos.

Además de la presencia de las Fuerzas Militares, el gobierno del presidente Gustavo Petro hace presencia institucional en la zona de El Plateado para llevar a cabo los programas sociales.

¿Qué es la Misión Cauca?

Para hablar de este tema, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia, habló con Noticias Caracol en vivo y dijo que “a la comunidad de El Plateado le contamos que iban a hacer parte de la Misión Cauca, una misión donde no solo hay una presencia permanente de la Fuerza Pública, sino también donde hay una inversión social y una oferta institucional por todo el Gobierno Nacional”.

Según la funcionaria, “ayer hicimos presencia alrededor de 8 ministros y varios directores de las instituciones estratégicas como la Dirección de Sustitución de Cultivos, la Unidad de Gestión del Riesgo y todo el sector Defensa, que hace parte de la estrategia”.

¿Se irá el Gobierno Nacional de El Plateado?

Hay temor entre la población del Cauca de que la presencia institucional sea solo durante la Operación Perseo y, una vez terminada, no regrese el Estado a hacer presencia en la zona.

Frente a esto, Laura Sarabia aseguró que “esto ha sido una realidad del territorio en los últimos diez años. Han venido muchos funcionarios, pero la realidad sigue siendo la misma. Entonces, la confianza la recuperaremos cuando empecemos a cumplir los compromisos que hemos establecido. Esto se da con las visitas al territorio, una presencia de todo el gabinete y el Gobierno en esta zona”.

¿Qué pasará en El Plateado con la presencia del Estado?

La directora del Dapre sostuvo que en el corregimiento de El Plateado se instalará una plaza de mercado, un hospital y un CAI: “Hace más de 13 años que no hay un policía en la zona y con el general Salamanca nos comprometimos a que eso debe cambiar y la presencia de la Policía debe ser permanente. Pero no solo la presencia de la fuerza pública, pues esto sirve para una intervención inmediata, pero no para generar seguridad ciudadana”.

Sarabia indicó que los ciudadanos del Plateado “nos pedían recursos para sus colegios, zonas donde puedan hacer deporte y poder retornar a una vida que muchos de ellos no conocen porque son muy pequeños. Eso es lo que estamos iniciando con toda esta operación y de la mano de la transformación del territorio. Se construye paz, no solo con la Fuerza Pública, sino con inversión social”.

Laura Sarabia indicó que esto se da “porque la única autoridad o presencia que han tenido estas comunidades durante muchos años son los grupos armados ilegales. Eso es contra lo que nosotros estamos batallando. Es una batalla de legitimidad por el territorio y, obviamente, es entendible que se llene de miedo e incertidumbre la población porque para ellos es extraña la presencia del Estado”.

Finalmente, la directora del Dapre sostuvo que “este es un trabajo en conjunto desde agricultura, comunicaciones, defensa y desde Presidencia, con todos los fondos de paz. Es una estrategia transversal para recuperar el Cauca. La Misión Cauca es un punto de acuerdo entre el sector público, el sector político, el sector privado, y hasta de los medios de comunicación, para llevar garantías y productividad a este territorio”.

