Por: El Colombiano

La presencia de buena parte del gabinete del gobierno nacional en la región de El Plateado, en Cauca, donde las Fuerzas Armadas desarrollan un intenso operativo para combatir a las disidencias de las Farc que llevan años allí ejerciendo el control, no estuvo exenta de críticas.

(Entérese: Fuerte despliegue del Ejército en El Plateado, Cauca: disidentes de las Farc salen huyendo o se ocultan en casas de civiles)

Aunque desde el gobierno dijeron que la presencia de los altos funcionarios del Estado era una estrategia para llevar la oferta institucional al territorio, algunos han señalado que más bien viajaron hasta allí a tomarse fotos, a dar algunas palabras, a publicar en redes sociales, pero no a dar soluciones de fondo. La visita duró un solo día, el tiempo que los ministros y algunos de sus funcionarios pasaron allí.

A los funcionarios les han caído críticas porque fueron equipados con chalecos antibalas y cascos militares para ir a interactuar con la población civil, incluidos niños, que no contaban con ningún tipo de protección. De allí que surja la pregunta de si sí era necesario el equipamiento o de sí estaban exponiendo de más a la población civil sacándola de sus casas para tomarse fotos con ellos.

Me cuesta mucho creerme esta foto. A la derecha, cuatro ministros/as del Gobierno con chalecos antibalas del Ejército; a la izquierda, niños de El Plateado, en Argelia (Cauca). Cómo nadie les dijo. pic.twitter.com/UrKDscZKcA — Sebastián Forero Rueda (@SebastianForerr) October 13, 2024

Una de las fotos más polémicas la publicó Gloria Miranda en su cuenta de X. Miranda es la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y se tomó una foto tipo ‘selfie‘ en la que se le sonriendo con otra funcionaria en la que ciertamente no pareciera que estuviera en una zona azotada por el conflicto armado donde los pobladores llevan años a merced de los guerrilleros y se está librando un combate que ya ha dejado a más de una decena de heridos.

“Hoy llegamos a El Plateado, Cauca. Daremos comienzo al proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito. Con mucha esperanza, la población manifestó su deseo por transitar a una economía lícita que les permita vivir en paz”, escribió la funcionaria en el mensaje que acompaña las fotos.

“Quédese unos 15 días y le aseguro que no saldrá tan sonriente. Defiendo el gobierno pero esa situación no es un juego”, fue uno de los comentarios que recibió la publicación. “Eso no es una excursión”, respondió otro.

Hoy llegamos a El Plateado, Cauca. Daremos comienzo al proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito. Con mucha esperanza, la población manifestó su deseo por transitar a una economía lícita que les permita vivir en paz. Inicia la transformación del Cañón del Micay! pic.twitter.com/2vTHhZFdCo — Gloria Miranda (@GloriaMirandaE) October 13, 2024

El trabajo de Miranda y su equipo es fundamental en esa región porque allí se concentra aproximadamente el 75 % de los cultivos de coca del Cauca, de acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación. Según el más reciente informe de la ONU serían unas 10.000 hectáreas. Sin embargo, desde la Fundación aseguran que la cifra puede llegar a 30.000, pues en la zona hay cuando menos 15 laboratorios de cocaína.

No obstante, más allá de las fotos, algunos ministros se comprometieron con acciones para la comunidad. Por ejemplo, desde el ministerio de Agricultura informaron que promoverán la regularización de las tierras de El Plateado en pro del bienestar de los campesinos y comunidades étnicas de la región.

Asimismo, aseguraron que con tecnología buscarán fortalecer a los pequeños productores para que aumenten la productividad y la competitividad.

(Vea también: Situación en El Plateado (y todo el Cauca) está lejos de resolverse; pinta para años)

Por su parte, Mauricio Lizcano, ministro TIC se comprometió a llevar señal de celular, conectar a las escuelas del municipio y dotarlas de equipos para que los niños y las niñas tengan acceso a la educación.

¿Y ustedes ya leyeron a Marx? pic.twitter.com/R1xObX4Dzl — David Cancino (@davidcancino) October 14, 2024

Finalmente, el presidente Petro agradeció el viaje exprés de los funcionarios. “El Gobierno hace presencia para llevar salud, educación, conectividad y servicios básicos. Un paso más para transformar el Cauca en un territorio de paz”, escribió en su cuenta de X.

