La joven Laura Beltrán, que en sus redes sociales se identifica como ‘Lalis’, habló al respecto con Vicky Dávila en un Facebook Live para la revista Semana.

En la entrevista, Dávila y ‘Lalis’ hicieron referencia a las críticas que recibió la joven en los últimos días por haberse pronunciado en Twitter con el rótulo de ‘porky’ sobre el presidente Iván Duque. Ambas coincidieron en que, más allá de usar esa apodo contra el mandatario, eso no justifica el matoneo del que fue víctima ella en redes sociales luego de las marchas del pasado 21 de enero.

La periodista le preguntó a la activista por qué usaba ese apodo de ‘porky’ contra Duque y ella agradeció el interrogante. “De ahí se ha cogido más de uno para justificar los ataques violentos. Lo de ‘porky’ se genera gracias a unos caricaturistas colombianos. No giramos en torno a ‘porky’ como su físico, sino ‘porky’ como el personaje de Warner que es una persona tímida, que está manejada por otra persona. En términos políticos, ‘porky’ se le llama por todas las cerdadas políticas que ha hecho en contra del país, pero jamas nos hemos referido a él por su físico, porque ese debate no debe darse así. No es porque está gordo o canoso”, aseguró Beltrán.

Después de esa explicación, Dávila le cuestionó si creía que el presidente se siente mal por ese apodo, como se sintió ella luego de ser víctima de ‘bullying’ en las redes sociales durante los últimos días.

Al respecto, ‘Lalis’ respondió: “No y no es comparable porque es un mandatario, tiene un montón de poder y hace parte de todo el grupo político. No quiero caer en este debate pero el problema no es el presidente, el problema es que hoy estoy como abanderada de unas mujeres que hemos sido acosadas y maltratadas. No puede caer el debate en eso”.

La joven, que estudió periodismo, responsabilizó de los ataques contra ella en las redes sociales al grupo de Facebook conocido como ‘Guerra Universitaria’. “Y no hablo solamente por mí. Tengo un montón de mensajes de mujeres acosadas por este grupo. A una en especial le publicaron un video porno en ese grupo. Es un acoso sistemático a las mujeres. Machismo puro y duro”, agregó.

Por último, ‘Lalis’ dijo que las personas que manejan ese grupo de Facebook la están amenazando y que si le llega a pasar algo, responsabiliza a esas personas, de las cuales conoce su nombre.