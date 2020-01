La activista, que en sus redes sociales se identifica como ‘Lalis’, detalló en su diálogo con la revista Semana el tipo de comentarios descalificadores que recibió luego de que se viralizara una foto de ella en las marchas del pasado 21 de enero y puso como ejemplo lo que manifestó ella sobre Vicky Dávila hace un tiempo, para hacer referencia a que hay formas de criticar sin necesidad de atacar la integridad de las personas.

“Mira, Vicky. Yo he sido fiel opositora de ti. Y tú lo debes saber. Pero nunca en la vida he creído que las mujeres somos esto. Si yo a Vicky le digo: ‘Me pareces mala periodista’…“, comentó la joven. En ese momento Dávila la interrumpió y le acotó: “No. El cáncer del periodismo”, para recordarle que hace años ella la había calificado de tal manera y no solo como “mala periodista”.

‘Lalis’ aprovechó el comentario para señalar que en su momento Vicky Dávila la bloqueó de Twitter por ese rotulo que le había puesto. Acto seguido, la columnista de la revista Semana inició una reflexión al respecto.

“Cuando vi la historia la desbloqueé. Porque yo no soy rencorosa y entiendo mi papel como periodista, y nunca, sabiendo que usted estaba pasando por esta situación, yo iba a tomarme una represalia contra usted. Yo soy noble y usted no me conoce, y como usted no me conoce habla como habla de mí, pero si nos conocemos, usted va a hablar mejor de mí porque yo, como usted, soy mejor de lo que usted ve. Y esa gente que la criticó no la conoce. La gente es así, las redes sociales se prestan para destruir”, comentó la periodista.

En el final de la entrevista, Dávila le hizo una última reflexión a la joven activista, que también estudió periodismo. “En su carrera que sigue en redes sociales, ¿va a pensar en eso de lo que hablamos ahora? ¿usted también va a cambiar”, exclamó Vicky. ‘Lalis’ aseguró que sí y concluyó: “Desbloqueémonos, Vicky. Reconciliémonos”. Esta es la entrevista completa: