El país se escandalizó por las denuncias hechas en el caso de la unión temporal Centros Poblados, en el que se hizo un anticipo de 70.000 millones de pesos para llevar conectividad a Internet a escuelas rurales del país.

En ese momento, la primera implicada fue Karen Abudinen. En la cartera que dirigía se descubrieron todo tipo de maniobras ilícitas, como la creación de pólizas falsas del Banco Itaú y la adulteración de correos, para entregar información errónea sobre el caso.

Por supuesto, diferentes líderes de la bancada de oposición le cayeron con todo a Abudinen para que asumiera su responsabilidad. Entre ellos se encontraba la congresista Katherine Miranda, quien señaló a la exministra en repetidas ocasiones.

Ahora que Miranda ha afirmado que es víctima de diferentes ataques en la red social X por parte de seguidores del uribismo y que tomará “acciones judiciales” contra ellos, Karen Abudinen salió a sacarse el clavo con una de las congresistas que, según ella, afectó su imagen y honra durante ese episodio de los Centros Poblados.

🔴 COMUNICADO 🔴 Opinión Pública

Tras los ataques, agresiones y violencia que he recibido en estos días, he decidido emprender acciones judiciales y disciplinarias contra bodegueros, funcionarios públicos y congresistas que me han violentado. @FiscaliaCol @PGN_COL

La política…

— Katherine Miranda (@MirandaBogota) September 6, 2023