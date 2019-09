green

Así quedó plasmado en la respuesta enviada desde Estados Unidos a una carta rogatoria en la que el alto tribunal colombiano solicitaba su colaboración para llevar a cabo el trámite el 5 o el 6 de septiembre, informó Noticias Caracol.

Aunque, según ese medio, las autoridades norteamericanas reconocen que no ha sido posible coordinar detalles logísticos para cumplir esa cita, el sobrino de alias ‘Iván Márquez’ tampoco “ha aceptado entregar testimonio sobre este asunto”. Esto último es un beneficio con el que cuenta Marín como testigo protegido de la DEA.

Pero el Departamento de Justicia no se queda ahí y desmiente las versiones que le atribuyen toda la culpa por no haber cumplido con la cita: “tales reclamos no son solo inexactos, sino que ayudan muy poco para hacer efectiva la ejecución de esta solicitud”, afirman.

Pero no se quedan ahí, y dicen que la culpa sería en realidad de las autoridades de Colombia, agrega el noticiero:

“Le recordamos a la Corte que los retrasos han resultado de las a veces confusas y múltiples solicitudes de las autoridades colombianas para coordinar el testimonio del señor Marín”

A finales de julio, Marín debía haber hablado con la justicia colombiana por medio de videollamada sobre la reunión que sostuvo con Seuxis Paucias Hernández, alias ‘Jesús Santrich’, planeando un envío de droga hacia Estados Unidos.

La falta de coordinación obligó a posponer esa citación indefinidamente, y la Corte Suprema había expresado que sería por culpa de sus pares de Estados Unidos.