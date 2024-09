En el marco del paro de camioneros que se se lleva a cabo en todo el país por el alza del ACPM, se han conocido múltiples historias de ciudadanos que quedaron atrapados en los bloqueos y no han podido regresar a casa.

Es la situación de don Guillermo y doña Cecilia, quienes hablaron en La W sobre el difícil momento que están pasando, debido a que son adultos mayores y necesitan estar en su hogar con urgencia.

(Vea también: [Video] Conductores e indígenas se agarraron a puños en paro camionero por bloqueos)

“No se puede mover por ningún lado porque estoy en medio de cantidad de tractomulas, automóviles y camionetas… Pasamos la noche dentro del carro, turnándonos con la señora. Ella dormía un ratico y yo después y así hasta que amaneció“, dijo en un principio don Guillermo, de 78 años de edad.

Y es que la gran preocupación de los esposos es que el hombre está medicado con insulina y no puede dejar de aplicársela, por lo que necesita refrigerar el medicamento con urgencia.

“Yo necesito urgente llevar la insulina para refrigerarla porque es prioridad, los otros medicamentos si me los puedo tomar”, precisó el adulto, muy angustiado por las largas horas que llevan sin lograr moverse.

“Que me puedan sacar de acá para irme para la casa, porque iba de viaje… Ya me apliqué la insulina que me correspondía, me toca refrigerarla para aplicarme la de la noche”, añadió don Guillermo que, con la voz quebrada, hizo énfasis en que la dosis que tiene en el carro le aguanta 8 horas.