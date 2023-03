No paran las reacciones por el tamaño del escándalo que se armó alrededor de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien fue acusado por su exesposa Day Vásquez de favorecerse supuestamente de dineros acordados con exnarcotraficantes durante la campaña del Pacto Histórico. Además, fue señalado de negociar puestos y contratos con altos funcionarios del Gobierno Nacional. Así quedó evidenciado en unos chats que filtró la mujer en Revista Semana.

Al respecto, el propio Gustavo Petro pidió que la Fiscalía investigue a su hijo y anunció que estará dispuesto a asumir las consecuencias que eso pueda conllevar. En medio de ese complejo panorama, hay varias personalidades que han salido a opinar sobre lo que está sucediendo.

Por ejemplo, el periodista Julio Sánchez Cristo, director de La W Radio, se explayó en su programa y su cuenta de Twitter para hacerle una petición al hijo del presidente, en medio de los diferentes escándalos que rodean al Gobierno Nacional, como la situación de orden público que se vivió en Caquetá.

Julio Sánchez Cristo le hizo petición a Nicolás Petro

“Estoy seguro que Nicolás Petro quiere y admira a su padre. Entonces, debería proceder: vaya hoy a la Fiscalía, pida un preacuerdo, cuente la verdad, devuelva la plata, dé la lista de puestos, contratos y cómplices en el gobierno. Entréguese y que la justicia decida el castigo”, indicó el periodista.

Estoy seguro que Nicolás Petro quiere y admira a su padre. Entonces, debería proceder: vaya hoy a la Fiscalía, pida un preacuerdo, cuente la verdad, devuelva la plata, dé la lista de puestos, contratos y cómplices en el gobierno. Entréguese y que la justicia decida el castigo… — Julio Sánchez Cristo (@jsanchezcristo) March 5, 2023

Además, opinó cuando Nicolás Petro dijo que se iba a hacer al margen de la campaña del Pacto Histórico, aunque seguirá en la Asamblea del Atlántico como diputado: “Si la plata, como usted informa hoy, no proviene de la mafia, pues cuéntele al fiscal de dónde salió, ya que de su sueldo no le alcanza. Retirarse de su actividad política no es suficiente. Sólo la verdad le sirve a la opinión”.

Finalmente, el comunicador cerró su postura con una reflexión sobre lo que piensa de Nicolás Petro y cómo puede afectar a su padre y sus planes: “Tiene aún la oportunidad de aclarar sus temas pensando seriamente que si no lo hace afectará de manera grave a un gobierno que quiere precisamente el cambio”.