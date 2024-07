La discusión se dio en el marco del borrador de resolución del Gobierno con el que se busca flexibilizar el ingreso de las personas a la carrera diplomática, el cual ha dado de qué hablar por aspectos fundamentales, como, por ejemplo, bajar la exigencia del inglés B2 a B1.

Fue así que en W Radio se contactaron con Carmen Ramírez, representante a la Cámara del Pacto Histórico, y Érica Sánchez, de la bancada de la oposición, para debatir sobre el tema y conocer los puntos que se están tratando en el Congreso.

Tal y como explicó la congresista, el propósito con el borrador del decreto es “democratizar y profesionalizar la cerrara diplomática. Los cambios están alineados con que la carrera sea diversa, inclusiva y representativa. La apertura a diferentes perfiles es fundamental para reflejar la diversidad étnica, de los pueblos. La carrera diplomática también debe estar abierta a colombianos que viven en el exterior”.

Ante ello, el periodista Juan Pablo Calvás comentó que el servicio diplomático siempre requiere una exigencia superior, por lo que es cuestionable el hecho de pretender bajar algunas medidas como el nivel de inglés y el sistema de clasificación.

“Uno esperaría que un servicio diplomático esté lo mejor de lo mejor porque es nuestra imagen ante el mundo. ¿Por qué no exigir más en lugar de exigir menos?“, dijo.

Sin embargo, la representante Carmen Ramírez desvió la discusión y recordó la designación de la embajadora Leonor Zalabata ante la ONU, colocando sobre la mesa un supuesto ataque hacia ella por no saber inglés.

“Cuando yo escuché la entrevista que ustedes le hicieron a la embajadora Leonor Zalabata, de la misión diplomática de las Naciones Unidas, una de las discusiones fue que ella no hablaba otro idioma distinto al español… Una de las cuestiones que desconocen estas personas es que la embajadora ha trabajado en discusiones de alto nivel, es experta en convenio sobre diversidad biológica y cambio climático. El sistema de Naciones Unidas es mucho mejor que el de algunos periodistas que están sentados en la mesa y no habla inglés, habla arhuaco y castellano. Hay que desmitificar ese pensamiento“, dijo.

Julio Sánchez Cristo y el disgusto con representante Carmen Ramírez

A raíz de las declaraciones de la representante, Julio Sánchez Cristo intervino y le pidió a la representante que explicara su declaración, teniendo en cuenta que, tal y como afirmó, en La W nunca cuestionaron a la embajadora Zalabata.

Julio Sánchez Cristo: “Todo eso está muy interesante y respeto su punto de vista así no comparta algunas cosas, pero hay algo que no entiendo, ¿por qué ahora comparar los conocimientos de un embajador con el de unos periodistas? ¿Acaso nosotros somos una referencia en el conocimiento de la resolución de conflictos? ¿Por qué la compara con nosotros?”.

Carmen Ramírez: “Lo que estoy diciendo es que ustedes cuestionaron en su momento y atacaron a la embajadora Leonor Zalabata por no hablar otro idioma que se requería, según ustedes”.

Julio Sánchez Cristo: “Usted me podría indicar, ¿quién hizo esa crítica acá en La W?”.

Carmen Ramírez: “En estos momentos no recuerdo, eso fue cuando la nombraron embajadora. No recuerdo, no sé quién fue, pero hicieron esa crítica y después salió en otros medios de comunicación”.

Julio Sánchez Cristo: “Doña Carmen, muchas gracias por atendernos. Le tengo una última inquietud. ¿Usted sabe en qué emisora está hablando?”.

Carmen Ramírez: “Sí, me están hablando desde La W, ¿no?”.

Julio Sánchez Cristo: “Correcto, muy amable, muy gentil”.

Carmen Ramírez: “Gracias”.

Julio Sánchez Cristo: “Juan Pablo, usted recuerda que acá se hiciera algún debate sobre ese tema”.

Juan Pablo Calvás: “No se hizo y a la representante le recomendaría que busque en los archivos de La W cuando conversamos con la embajadora Leonor recién fue nominada. La equivocada es ella. Jamás se cuestionó y menos se le increpó a la embajadora por su conocimiento”.

