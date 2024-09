Por: Focus Noticias

Juez envió a guarniciones militares a los exdirectivos de la UNGRD. Olmedo López será enviado al Batallón Caldas, ubicado en la localidad de Puente Aranda, Sneyder Pinilla estará en el Batallon de Artillería en el sur de Bogotá y el contratista Luis Eduardo López Rosero, será enviado a la sede de Carabineros en Suba.

Los exdirectivos de la UNGRD son procesados por cinco delitos: concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Según la fiscalía, Olmedo López y Sneyder Pinilla, en complicidad con otros altos funcionarios y el contratista Luis Eduardo López Rosero, habrían desviado recursos públicos para pagar sobornos a políticos influyentes, incluyendo a Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, bajo la dirección de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Además, se han mencionado 9 congresistas.

José Luis Moreno, abogado defensor de Olmedo López llegó a Paloquemao con una gran maleta negra, al parecer con documentos y pruebas clave del caso de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo.

Durante su intervención, Moreno dijo que su cliente ha colaborado con la justicia y se ha presentado a todas las citaciones de la Fiscalía, además manifestó que no se opondrá a la medida de aseguramiento, pero solicitó una serie de elementos de seguridad al exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo ya que en los últimos días ha sido amenazado de muerte.

El abogado narró además dos episodios donde personas armadas ingresaron a la vivienda de Olmedo López de donde se llevaron documentos de las cajas fuertes y a la oficina del abogado Luis Moreno.

El abogado agregó que recibieron información de la Dirección Nacional de Protección de testigos de la Fiscalía que decía el exdirector de la UNGRD era objetivo militar de grupos al margen de la ley. “Ya estaba dada la orden”.

Por lo que el abogado José Moreno dice que no se opone a la medida de aseguramiento, pero que su cliente debe ser recluido en una guarnición militar porque “la vida del señor Olmedo está en juego (…) si no lo protegemos en debida manera, su luz podría apagarse; acogerse a un principio de oportunidad conlleva riesgos insuperables”.

El tercero en intervenir fue Gustavo Moreno, abogado defensor de Sneyder Pinilla, quien manifestó que una cárcel del INPEC no le brindaría seguridad. Agregó que Pinilla ha arriesgado su vida colaborando con la Fiscalía y que seguirá entregando información a las autoridades, por lo que no se opone a la medida de aseguramiento, pero enfatizó que debía ser recluido en el batallón Caldas y que en las próximas semanas se firmará el preacuerdo.

En la audiencia de medida de aseguramiento contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López por el escándalo de corrupción de la UNGRD en el caso de los carrotanques en La Guajira, también intervino Francisco Bernate, abogado del contratista conocido como “El Pastuso” .

Bernate manifestó que su prohijado no es un peligro para la sociedad, que Luis Eduardo López, pidió perdón al país por sus actuaciones y que ha reconocido que entregó dinero a funcionarios para la obtención de contratos. En cuanto el valor a reintegrar ellos proponen que el monto es de 4.900 millones y no 7.000 como dijo la Fiscalía. Y por eso no se opone a la medida de aseguramiento y que propone una guarnición militar preferiblemente en Pasto donde reside su familia.

Lectura de fallo del juez 35 de control de garantías de Bogotá

El juez juez 35 de control de garantías de Bogotá, Sidulfo Hernández Toro, inició manifestando que es el primer caso donde todas las partes están de acuerdo con que se le ordene medida de aseguramiento.

En su fallo el juez dijo que la función de Sneyder era materializar y tramitar los contratos para la atención de riesgos y bajo la figura de emergencia y declaración de desastre.

El despacho afirmó que “el manual de contratación de la UNGRD facilitaba estos actos irregulares porque “era yo con yo”, yo selecciono, yo escojo el contratista, el valor, no hay planeación, no hay selección objetiva, no hay transparencia en el proceso de contratación”.

Para el juez el contrato de 40 carrotanques por $46.000 millones fue el detonante y la información entregada en el interrogatorio se reveló información relevante, de las coimas y nombres de otros funcionarios y políticos presuntamente involucrados. Además de los pagos de estas coimas se hacían antes de recibir anticipos y firmaban actas de entrega sin haber entregado realmente los bienes.

En la decisión se mencionaron los 4.000 millones presuntamente entregados a los expresidentes del Senado y Cámara de Representantes.

El punto de enlace entre los ministros, funcionarios, congresistas era Olmedo López que para el momento de los hechos ejercía como Director de la Unidad Nacional de Riesgos.

“El nivel de corrupción de caso que no le llega a los tobillos al cartel de la contratación o la corrupción de la Nueva EPS, es mediático porque compromete a altos funcionarios públicos cercanos al Gobierno ”: Juez de control de garantías.

El juez resaltó la afirmación de Sneyder Pinilla de haber borrado chat para destruir evidencia o evitar que fuera utilizado este material probatorio y comprometiera su responsabilidad.

Respecto a la perdida de las más de 60 cajas de archivo en la UNGRD, el juez manifestó que no se podía relacionar con los aquí investigados, lo que se puede presentar es un “desorden en la Unidad de Gestión de Riesgos y una indebida gestón documental” dentro de la institución, no se acreditó que actores estaarían interesados en esta perdida u ocultación de evidencia.

Respecto a las notas de prensa, para el juzgado estas no pueden ser presentadas como medio probatorio. Para el juez el monto del incremento patrimonial es de 1.026 millones.

