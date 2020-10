green

Juan Pablo Bieri, al que la Procuraduría le formuló pliego cargos por presunto abuso de autoridad y censura, reconoció en Blu Radio que sus palabras de “matar la producción” de ‘Los puros criollos’ fueron inapropiadas, pero aseguró que fue una declaración que hizo “con la cabeza caliente” y que nunca se llevó a cabo, pues mientras fue gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) el programa presentado por Santiago Rivas se siguió emitiendo.

En ese sentido, Bieri, hoy funcionario del Gobierno Nacional, cree que Diana Díaz, entonces directora de Señal Colombia (que transmitía el programa), grabó la conversación que tuvieron para emboscarlo.

“Diana Díaz no sabía para qué era llamada [a una reunión]. Pero ella, de manera indiscriminada, llega grabando… o no sé si mi oficina estaba interceptada. […] Siento que Diana Díaz estaba buscando una emboscada, y me emboscó”, aseguró el exgerente de RTVC.

El funcionario dijo que la directora de Señal Colombia, a la que la Fiscalía le imputó cargos por grabar el diálogo, estaba involucrada en una investigación a la que él “le dio oxígeno” lo que, según Bieri, pudo hacerla sentir “perseguida”.

“Diana es responsable de algunos de algunos contratos que fueron con detrimento de dineros públicos. Yo no la tenía como sospechosa, control interno desarrollaba una investigación y la Controlaría también “, agregó.

Con respecto a la presunta censura de la que lo señalan, Bieri dijo que nunca existió, y que habló de sacar a ‘Los puros criollos’ del aire en un momento donde estaba de “mal genio”.

“¿Hice lo que dijo la grabación? Si yo hubiera querido de manera autoritaria sacar del aire a ‘Los puros criollos’ tuve mes y medio para hacerlo. ¿’Los puros criollos’ salió alguna vez a las 3:00 de la mañana como yo dije en la grabación?, ¿la quinta temporada dejó de emitirse como yo dije? La quinta temporada de ‘Los puros criollos‘ salió al aire en los horarios y en las fechas que estaban determinadas antes de mi llegada a RTVC”, aseveró.

Bieri siente que en Colombia “se están acostumbrando a juzgar a las personas con una presunción de culpabilidad”, cuando se supone debe ser al contrario, y considera, dijo en la entrevista, que la prueba con la que lo acusan fue “manipulada”.

“Lo que más me preocupa es la violación al debido proceso. ¿Qué garantías de imparcialidad está ofreciendo ese fallo de la Procuraduría?[…]. Me preocupa que estén acusando, algunos periodistas, a mí abogado y a mí de delincuentes por poner una denuncia ante la Fiscalía por una grabación ilegal. Me preocupa que esa grabación que valida la Procuraduría haya sido manipulada, yo no la conozco“, añadió.

Finalmente, el exgerente se defendió diciendo que también habló de “innovar” en otros programas, y que ahora lo están “calumniando”.