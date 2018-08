Santos aseguró que decidió no perseguir la popularidad de corto plazo y las encuestas, sino seguir el mandato de su voz interior, de su conciencia que es, según él, la que “le dicta qué es lo correcto”.

“Y me voy –lo digo con alegría– sin llevarme conmigo enemistades. Porque para pelear se necesitan dos, y yo –gracias a Dios– no albergo odios ni resentimientos en mi corazón”, dijo.

El artículo continúa abajo

Santos aprovechó para desearle “todos los éxitos posibles” a su sucesor, Iván Duque.

Y después de eso mencionó lo que hará con su futuro, que puede considerarse como la mayor indirecta a varios de sus detractores:

“Cumpliré –si me permiten– mi promesa de no molestar, de no intervenir, de no ser un aguijón en la nuca de mi sucesor”, señaló Santos.