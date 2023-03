Juan David Oviedo relató en Pulzo los momentos de inseguridad que ha vivido en Bogotá, en los que la impunidad fue el común denominador, algo que tiene presente para su paquete de propuestas, pues avisó que la inseguridad en la ciudad es uno los problemas que con prioridad se debe atacar, junto a la congestión vial y a los noveles de pobreza.

Sobre el hurto de su teléfono comentó: “En 2010, una moto por la 11, al frente del CAI de la 85, me robó la BlackBerry porque estaba hablando; me pasó lo que nos pasa a todos”.

Luego, relató el episodio de su computador: “En un restaurante de la 80 con octava, en un café, dejé el maletín con un portatil en una silla y pasó eso que lo engatusan a uno llega otra persona a dar vueltas y se lleva el maletín”.

Y agregó que todo no paró ahí: “También fui víctima indirecta de un hurto a la residencia de mi mamá”.

La queja del aspirante a la Alcaldía Mayor comentó que en el caso de su celular no pudo hacer mayor cosa, pues quedó prácticamente maniatado.

“Fui a la Policía, al CAI del frente, y me dijeron que quién me mandaba a hablar por teléfono en la calle”.

Y agregó que no se pudo hacer justicia: “En la estación de la avenida circunvalar me tomaron la denuncia, pero me dijeron que si iba a la Fiscalía me demoraría muchísimo porque me llamarían a dar testimonio y que eso no iba a terminar en nada”.

Por eso se consideró parte del “63 % de la ciudadanía que no se siente segura en Bogotá”, panorama ante el cual propuso “que Transmilenio sea una zona segura con una fuerza especial, cámaras y vigilancia” y ”buscar partidas para tener más jueces y fiscales que judicialicen las capturas que hará la fuerza pública en el nuevo esquema de seguridad”.

También se refirió al papel de la policías: ”Queremos hacerlos presentes en donde más se necesitan, los queremos ver es en la calle”.

