Juan Daniel Oviedo, que adquirió notoriedad a nivel nacional por su gestión como director del Dane durante el mandato del presidente Iván Duque, contó que pese a que su campaña aún es prematura, ya es blanco de críticas y arremetidas.

(Vea también: Juan Daniel Oviedo contó la ‘millonadita’ que se ganaba en el Dane; no se podrá quejar)

El aspirante , que se lanzó de manera independiente, por la modalidad de firmas, y espera conseguir el apoyo necesario para inscribir su candidatura con tiempo, fue el primero en manifestar su deseo de llegar al cargo que hoy está en manos de Claudia López.

Y aunque avisó que las críticas en su contra no tienen que ver con lo político, lamentó que se acuda a ese tipo de bajezas para bajarle la caña ante la opinión pública.

Ataques a Juan Daniel Oviedo, aspirante a Alcaldía de Bogotá

El precandidato se refirió al tema en ‘La tele letal’, programa de Red Más en el que manifestó que aún hay discriminación en Colombia

“La homofobia no tiene color. Colombia es un país homofóbico”, apuntó a modo de introducción.

Acto seguido, ventiló todo lo que le dicen: “Yo lo veo como ciudadano en una red social, que es Twitter, y en todas partes sale el tema de que yo soy una loca, que quién va a votar por esa loca”.

Sin embargo, no se mostró afectado por el matoneo que hay en su contra, aunque en este momento no tiene un claro rival, ya que el otro aspirante que dijo querer llegar a la Alcaldía de Bogotá es Diego Molano, exministro de Defensa que aún no ha empezado su campaña con fuerza.

En video, las palabras de Juan Daniel Oviedo (minuto 34:42):