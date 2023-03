Juan Daniel Oviedo aprovechó la visita que hizo a Pulzo para explicar la idea que tiene para mejorar el tráfico de Bogotá en algunas zonas.

Es así como dijo que el pico y placa ya no es funcional: “Es una medida que lleva casi 30 años, está completamente agotada y ya se está recurriendo a la suerte para establecer restricciones”.

En ese sentido, manifestó que de ser elegido, no dudaría en cambiar de modelo:

“Aunque suene controversial, si me preguntan si vamos a quitar el pico y placa, yo tendría que decir que sí”.

El exdirector del Dane agregó que su plan consiste en implementar un plan de cobros para quienes quieran evitar los atascos.

“No vamos a dejar a la ciudad a la deriva, estamos estudiando recargos por congestión y otros tipos de restricción horaria”, manifestó.

Y agregó a modo de ejemplo que “cuando una persona tenga urgencia de utilizar un tramo que le dé más agilidad, se le cobrará una tarifa y al mes recibirá la factura”.

Pero quien no quiera o no pueda pagar por utilizar las vías rápidas se tendrá que aguantar los embotellamientos, según agregó: “El que no tenga afán, se va por el camino largo”.

“Mucha gente habla de que esos son peajes urbanos”, reconoció. Sin embargo, apuntó que el objetivo de su estrategia es “hacer más incluyente la movilidad de la ciudad” para aquellos que trabajan con su vehículo.

Además de Oviedo, que se lanzó mediante recolección de firmas, han manifestado su intención de llegar a la Alcaldía de Bogotá personajes como: Diego Molano, Hollman Morris, Gustavo Bolívar, entre otros.