No es fácil la situación de la familia presidencial en Colombia. Nicolás Petro y Juan Fernando Petro, respectivamente hijo y hermano del jefe de Estado, están bajo señalamientos públicos por supuestos nexos con ilegales e incluso por versiones que los relacionan con la recepción de dineros de mafiosos.

A Nicolás Petro lo acusa su propia exesposa, quien dice que él recibió dinero del ‘Turco Hilsaca’ (polémico empresario de la costa vinculado a procesos por supuestas relaciones con paramilitares) y del “Hombre Marlboro”, Samuel Santander Lópesierra, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

Nicolás Petro se defendió en las últimas horas mediante un comunicado de siete párrafos en el que señala que el dinero del que habla su exesposa no es ilegal, que renuncia a sus gestiones en el Pacto histórico y a su trabajo político de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores en Atlántico. No habló de renunciar a la curul en la asamblea de ese departamento.

El caso de Juan Fernando Petro tiene que ver con versiones que lo señalan de hacer parte de una supuesta red que se estaría lucrando de manera ilegal con la iniciativa de paz del gobierno al cobrar a mafiosos para dejarlos colar en la iniciativa y hacerlos pasar como gestores de paz. Juan Fernando Petro ha negado tales versiones, pero la justicia está haciendo sus propias averiguaciones sobre este asunto y sobre el que involucra a su sobrino Nicolás.

Tal como dijo la semana pasada el presidente Gustavo Petro, también mediante comunicado, Juan Fernando Petro y Nicolás Petro deberán defenderse y él aspira a que logren demostrar su inocencia, pero respetará la decisión de la justicia.

La defensa de Juan Fernando, hermano de Gustavo Petro

¿Y qué es lo que dice Juan Fernando Petro sobre su caso? La respuesta está en una entrevista de más de 40 minutos concedida el lunes a la periodista Vanessa de la Torre, en Caracol Radio. Según él, nunca cometió delitos, no es funcionario del Gobierno, hace más de dos meses dejó de hacer su trabajo como promotor de iniciativas de reconciliación, no tiene un patrimonio más allá de “lo común” y no descarta que sigan saliendo audios sobre él, pero está tranquilo porque nada de lo que hizo fue ilegal.

Cuando le preguntaron por qué cree que el presidente pidió que lo investiguen señaló que Gustavo Petro siempre ha tenido unos criterios éticos muy claros y que no le sorprende que lo haga, pues ya había demostrado ese talante como alcalde y senador. “Es algo que la sociedad debe reconocerle, porque coloca los valores más altos de una Nación por encima de su propia familia. Eso es transparencia”, aseguró. Eso sí, admite que “como familiar directamente involucrado en estos temas, es muy doloroso para nosotros”.

Ahora, ¿se reunió el hermano del presidente con delincuentes en Medellín y les hizo ofertas para colarlos en la paz total o recibió propuestas de ellos en tal sentido? Él dice que solo hablaba con las comunidades, en las comunas. “No voy a negarlo, porque yo hice mi trabajo de frente, como miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Nosotros fuimos y los escuchamos. Que detrás de ellos haya grupos que los dirigen, no lo sé. Esa es Colombia. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Estuvimos allá, los escuchamos atentamente y no fuimos una sola vez, fuimos más de una vez”.

Para él, lo que hay a su alrededor son versiones que no corresponden con la realidad. Incluso, dice, alguna vez publicaron una foto para tratar de enlodarlo, pero la fisonomía del personaje en cuestión no coincidía con la de él. “He sido transparente, me he encontrado con 10 mil personas, pero no he ejecutado ningún acto de negociación. La fiscalía lo dirá. El problema es por un grupo de abogados que está usando mi nombre para prometer negociaciones”.

El trabajo de Juan Fernando Petro

El hermano del presidente dice que su labor en la comisión latinoamericana ni siquiera involucra salario. “Yo ya renuncié porque por todos estos problemas, conflictos, enredan mi vida personal por un lado, porque esto está generando un efecto carambola sobre el gobierno y no quiero enredar la pita sobre un tema que comenzó siendo transparente”, continuó en su diálogo con Caracol Radio. “Hace dos o tres meses decidimos salirnos del tema porque era muy complejo y no dejaba sino problemas”.

¿Cómo es su relación con el comisionado de paz?, le preguntaron en Caracol. “Mi amistad perdurable con Danilo Rueda, fuimos a muchas partes, pero en el momento en que él fue nombrado comisionado de paz, hasta el sol de hoy nunca nos hemos vuelto a hablar, ni siquiera por teléfono. No trabajamos juntos. Él es el único engranaje que trabaja en el tema de la paz”.

Dice que de vez en cuando, en reuniones familiares, le contaba al hoy presidente sobre la labor de acercamiento con las comunidades de sitios afectados por la violencia. “Él me decía, cuídese, que eso es peligroso. Puede alguien tergiversar las cosas”. Eso sí, así como el presidente se desmarcó de sus familiares mediante comunicado público, Juan Fernando Petro aclara que nunca fue de la nómina del Gobierno y que nada de lo que hizo fue por encargo del presidente.

Finalmente, indicó que teme por la vida de su sobrino Nicolás, el hijo mayor del presidente. Estuve ayer en Barranquilla. Me ha dolido en el alma. Que la justicia diga lo que tenga que decir. Pero una cosa es la justicia y otra es mi sobrino y me ha dolido la cizaña, cómo una parte de la sociedad destruye la moral, la ética, la sicología de un ser humano. Fui a Barranquilla y le dije: yo estoy aquí y soy tu tío. Pase lo que pase”.