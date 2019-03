La mujer aseguró, por medio de sus redes sociales, que por lo único que se disculpa es por utilizar la palabra “estúpidos” para referirse a los docentes, en lugar de “inconscientes”, “sin sentido” o “escasos de lógica”, palabras que, para ella, resultan “más precisas y elegantes”.

De igual manera, ratificó su posición e invitó a los detractores a leer sus escritos en la revista Semana (aunque dichos textos no aparecen en ese medio) para que entiendan su forma de pensar.

“No es un espacio político, es un espacio para cuestionar mentalidades pues es precisamente eso lo que está mal en este país. La envidia, el odio, la carencia de justicia, la mentalidad de muchos jóvenes que están convencidos de que el mundo les debe algo. Repito, este mundo no nos debe nada, al contrario, venimos al mundo […] a convertirnos en una solución y no un estorbo para la sociedad”, escribió la joven.

En su declaración, Wills utilizó de manera irónica la etiqueta #MarchemosporWills, creada por los internautas que expresaron su desacuerdo con la posición ella, para pedirles que “hagan y dejen hacer”.

Por su parte, el Cine Tonalá, lugar a donde la mujer se dirigía este miércoles cuando se presentó la marcha de docentes, por la que, supuestamente, Wills llegó dos horas tardes, aseguró que no discrimina a ninguna persona y que “todos son bienvenidos” aunque no compartan “su forma de pensar o no pensar”.