En la grabación, Wills dice estar molesta porque no pudo llegar a un evento en el centro de Bogotá por las manifestaciones que se han anunciado desde hace varios días y que hacen parte del paro de 48 horas con el que los docentes le exigen al Gobierno más financiamiento a la educación pública.

Sin embargo, ella descalifica esos propósitos porque según ella, solo están “quejándose por huevonadas”:

“Me demoré dos horas, dos horas, en llegar acá porque hay una partida de estúpidos, sí estúpidos, que están manifestando porque seguramente no tienen trabajo ni nada más productivo que hacer que ponerse a marchar en medio de la lluvia; en vez de ponerse a trabajar para dejar de exigir derechos y privilegios como si todo lo que el Estado tuviera que dar es gratis”.

También dice que está “en contra de todo lo que huela a socialismo y todo lo que huela a izquierda”, y agrega, entre otras cosas:

“Esto es de gente estúpida que en vez de estar trabajando y estar produciendo beneficios para la sociedad, marchan para joderle la vida a la gente que sí tiene que llegar a sitios”.

La joven cuenta con pocos seguidores en sus redes sociales, a quienes invita a leer una columna en el portal Minuto 30, donde solo hay cinco entradas con títulos como ‘El feminismo wanabbe’, ‘Me encanta que los ricos sean más ricos’ y ‘Los que no han estrenado el sentido común’.

En una de ellas, hace afirmaciones como: “Se las dice [mentiras] cuando en redes sociales usted es un ‘hater’ más, que destila odio por sus propias inseguridades y cree que criticando a los demás su vida mejorará”.

Mientras tanto, el video de esta joven se comparte profusamente por redes sociales y ha generado todo tipo de comentarios por los que incluso ya se creó una tendencia. A continuación, las palabras de Wills y algunas reacciones de los tuiteros:

#MarchemosPorWills Dios me libre de tener que enseñar a niños como esa chica. Y si debo hacerlo, que me brinde paciencia, amor y sabiduría para que entiendan que el mundo es difícil fuera de sus burbujas.

#MarchemosPorWills No sé si reírme, enfurecerme o compadecer a la protagonista de esta tendencia. ¡Da pena ajena weon! Lo peor es que seguramente ella estará súper agradecida con @MeDicenWally por la "exposición".

Ignorancia es creer que quienes marchan es porque no tienen trabajo. #MarchemosPorWills

Osea webon, es que ¿Las FARC? ¿Derecho de rebelión? ¿DIH? ¿Ius ad bellum? ¿Justicia transicional? No weón, que terrible, so stupid, osea, si hay campesinos sin tierra, que la comprensión. Duuuh #MarchemosPorWills

#MarchemosPorWills está actuando ella verdad? Porque si no..no me la creo. Es la versión femenina de @juanpisrules . Una caricatura! Un figureti de nuestra INDIOsincracia colombiana. Una niña rica sin empatía y resentida con la vida.

Me sumo a esta importante marcha… #MarchemosPorWills

#MarchemosPorWills La burbuja! Ni idea en que país vive, ni cómo es el sistema de educación pública, ni porque es importante, ni la situación de los maestros, etc, etc. etc. pic.twitter.com/U1qyAQu8Iv

— SusanaMuhamad (@susanamuhamad) March 20, 2019