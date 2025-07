Se han conocido nuevos detalles del caso de Juan David Perdomo Wehdeking, un joven de 24 años que asesinó a sus propios padres en su casa el pasado 22 de marzo en Villavicencio, Meta. Este hombre se dio a la fuga del sitio y luego fue capturado en Bogotá. Ahora podría enfrentarse a una pena de hasta 50 años de cárcel, según informó El Tiempo.

“El joven atacó a su padre mientras dormía en una silla mecedora en la sala, y luego atacó a su madre cuando ella se levantó al escuchar los gritos de su marido”, dice el informe de la Fiscalía replicado por el citado diario.

Dentro de las perturbadoras pistas que han surgido en medio de las investigaciones se encontró una copia del libro “El psicoanalista” del autor John Katzenbach, el cual ha dado un giro inquietante al caso. En el texto se relata la historia de un hombre que debe decidir entre matar a sus seres más queridos o, de lo contrario, suicidarse, de acuerdo con el rotativo.

Al respecto, Carol Mujica Perdomo, prima de este joven y sobrina del padre asesinado, habló con el pódcast ‘Conducta delictiva’ y dio detalles específicos sobre el crimen, asegurando que todo sucedió a las 5:00 de la mañana cuando el joven tomó un cuchillo y atacó a su propio padre que en ese momento dormía sobre una mecedora en la sala.

“Mi tío no tuvo tiempo de reaccionar, De hecho, él (Juan David) sabía que tenía que ser así porque mi tío era un hombre alto, acuerpado. Según me cuenta la señora, mi tío estaba dormido en la mesedora en la sala y él lo atacó en el cuello”, dijo inicialmente.

Posteriormete, la dueña de la casa donde vivía Juan David con sus padres le relató a Carol que ella se dio cuenta que algo sucedía porque escuchó gritos muy fuertes. En ese momento, la señora logró ver que el joven huyó de la casa en el carro familiar.

“La señora del apartamento me dice: yo me asomé al balcón y yo lo vi cuando él salió con la ropa y los zapatos manchados de sangre y se subió al carro. Se subió al carro y se fue. Y él se dio cuenta que yo lo estaba mirando y se fue”, dijo la prima del joven en dicha entrevista.

De hecho, la familiar del señalado dice que en un primer momento no llegó a creer que Juan David fuera capaz de cometer semejante crimen, pero los testimonios eran contundentes.

“Yo en un principio yo no creí que fuera él. Yo le preguntaba a la señora: ‘pero ¿por qué dicen que fue Juan? De pronto alguien entró, de pronto alguien que se quedó’. Y ella me dice: ‘No, solo estaban ellos tres. Aquí nunca venía nadie, nunca traían un familiar y esa noche no entró nadie'”, relató en el pódcast.

Finalmente, la mujer reveló cuál fue la última conversación que tuvo con Juan David Perdomo luego del crimen y él le aseguró que no recordaba lo que había sucedido en esa madrugada. Además, le dijo a su primera que muchas cosas lo motivaron a cometer este crimen contra sus padres, pero que no le podía decir por teléfono.

“Yo le decía dígame, ¿por qué hizo eso, por qué hizo eso? Y decía: ‘No sé, prima, ni yo mismo sé. Yo quedé como choqueado, bloqueado. Hasta ahora estoy como asimilando lo que hice'”, mencionó.

