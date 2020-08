Luis Álvarez contó en Blu Radio que la mamá de su agresor, otro menor de 16 años, que vive cerca de él, lo llamaba para que lo acompañara a comprar comidas o hacer diligencias, y él siempre iba con ella.

Incluso, Álvarez señaló en la entrevista que él le advirtió a la mamá de su agresor sobre la conducta homofóbica, “para evitar problemas”.

Aun así, el hijo de la mujer se la pasaba insultando a Álvarez, tratándolo de marica, porque es homosexual, contó él en la emisora agredido, hasta que la víctima se cansó del irrespeto y le reclamó.

“Él pasó con una burla, con una risa y molestándome. Yo le dije: ‘A mí me haces el favor de respetarme. Yo contigo no me hablo, y tú para mí moriste, estás enterrado’, le dije así” narró Álvarez.