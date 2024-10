Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) en Colombia desempeña un papel crucial en la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en un contexto donde la pobreza y la desigualdad son desafíos persistentes.

En un país donde muchas familias enfrentan dificultades económicas, el ICBF trabaja para garantizar que cada niño tenga acceso a un hogar seguro y amoroso.

Su labor es fundamental para asegurar que los derechos de los menores, como el derecho a la educación, la salud y la protección, sean respetados y promovidos. La misión del Instituto no solo se centra en el bienestar inmediato, sino también en la construcción de un futuro más equitativo y justo para todos los niños colombianos.

Sin embargo, recientemente se conoció el caso de una mujer residente del municipio de La Plata, Huila, quien denuncia que le arrebataron a su bebé de sus brazos por ser pobre, lo cual considera injusto.

“Yo quiero ver crecer a mi hija y no quiero que me la quiten. Hoy quiero hacer una denuncia hacia el Bienestar Familiar, ya que el 3 de octubre, en el hospital de La Plata, me quitaron a mi hija de tres meses de nacida porque somos de bajos recursos y no puedo darle la calidad de vida que el Bienestar quiere. Pero yo quiero tener a mi hija a mi lado”, manifestó.

Asimismo, la madre de la joven y abuela de la menor expresó: “Es cierto que no tenemos los recursos, pero uno también puede criar. Yo crié tres. Si Dios da para uno, da para varios. No queremos esto porque, igual, el Bienestar nunca está de un lado, sino del otro. No permitiré que le quiten la hija a mi hija. Es la primera que ella tiene”.

Finalmente, la familia pidió compartir este video y la noticia de manera masiva para dar a conocer este hecho a nivel nacional. Por el momento, no hay conocimiento de algún pronunciamiento por parte de la entidad.

