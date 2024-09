Por: El Espectador

En el marco de las protestas de camioneros y transportadores, que ya completa cuatro días en el país, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lanzó un nuevo llamado para hacer corredor humanitario a vehículos escolares.

“Le queremos hacer un llamado muy especial a aquellos que están en el paro camionero. Le recordamos a todos que hay vehículos que tienen corredor humanitario garantizado: no se puede detener una ruta escolar, no se puede detener una ambulancia, no se puede detener ningún vehículo de emergencia que se esté transportando con urgencia vital”, dijo Ástrid Cáceres, directora de la entidad, por medio de un comunicado en redes sociales.

Directora recordó a conductores los corredores humanitarios por paro de camioneros

Este llamado llega en medio de las alertas que se han presentado por el bloqueo de vehículos como rutas escolares, transporte de alimentos escolares y otros relacionados con el sector educativo. Además, el ICBF se une a entidades, como el Ministerio de Salud y el sector farmacéutico, que han solicitado que se respeten los corredores humanitarios.

“Les recordamos que los niños y las niñas, y sus rutas escolares, deben tener paso garantizado ante cualquier movilización que se quiera hacer en el país”, solicitó Cáceres en el comunicado.

La funcionaria también hizo un llamado a los camiones que transportan alimentos como parte de la operación del Bienestar Familiar, para que usen un letrero de la entidad. “En el paro camionero no hemos detenido la atención y le hemos dicho a todos los operadores que compran alimentos que pongan en el camión el letrero que caracteriza que es para servicios de ICBF, no se puede detener la operación alimentaria para la niñez”, dijo Cáceres.

En el paro camionero no hemos detenido la atención y le hemos dicho a todos los operadores que compran alimentos que pongan en el camión el letrero que caracteriza que es para servicios de ICBF, no se puede detener la operación alimentaria para la niñez. Este es el aviso 👇🏼 pic.twitter.com/pFCZaUENa2 — Astrid Cáceres (@AstridElianaC) September 5, 2024

La mesa de negociación entre el Gobierno y los diferentes gremios transportadores no ha llegado a un acuerdo. Se espera que durante este 5 de septiembre se discutan nuevas propuestas y busquen llegar a consensos que permitan levantar los bloqueos que ya completan cuatro días.

