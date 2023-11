Como Jean Pierre Sneyder Uribe Ramírez de 17 años fue identificado el joven cuyos restos fueron hallados el pasado martes 21 de noviembre a las 3:40 p. m. en la vía que comunica al municipio de Calarcá con el corregimiento de La Virginia, Quindío envuelto en bolsas plásticas y costales, a un costado de la vía.

El cuerpo fue encontrado por las autoridades de Policía Quindío quienes indicaron que estaba en un avanzado grado de descomposición, motivo por el cual, la identificación del cuerpo tomó varios días.

(Lea también: Dian lanza dura advertencia a establecimientos: se les armaría problema grande)

La Crónica del Quindío pudo establecer contacto con Luz Adriana Ramírez, madre del menor de 17 años, en medio de su dolor y tristeza accedió a contar un poco más del momento en que su hijo salió de su casa y no regresó. “Mi hijo desapareció el jueves 16 de noviembre, me dijo que me amaba, que me quería mucho, un abracito y que Dios me bendijera. Se me hizo extraño porque era yo quien me despedía así y él no, por eso pienso que mi hijo presentía que algo iba a pasar en su vida o no sé, pero sí se me hizo extraño que él se despidiera así con esas palabras”, expresó Luz Adriana Ramírez.

Cuando Luz Adriana Ramírez escuchó las palabras que su hijo usó para despedirse, ella pensó muchas cosas: “En el momento yo dije, solo Dios sabía las cosas y le pedí a Dios que me lo guardara y me lo protegiera siempre a donde fuera”, dijo Ramírez, en el departamento donde pelea de pareja terminó con la vida de un hombre, su novia lo habría asesinado por celos.

Según palabras de la madre de Jean Pierre Sneyder, ella no podía creer el momento en que Medicina Legal se comunicó con ella para que se dirigiera a las instalaciones a reconocer el cuerpo de su hijo. A pesar de que su hijo salía, era un muchacho de muy pocas amistades, muy alegre y casi nunca se le veía triste. El día de su desaparición, Luz Adriana presintió que algo malo sucedía, presentimiento que empezó a tener después de las 12 p. m., “cuando él salía normalmente llegaba tipo 10 p. m. u 11:30 p. m., después de la medianoche empecé a sentir algo maluco”, dijo Ramírez.

Fue tan solo el pasado jueves 23 de noviembre, cuando Medicina Legal se comunicó. “El jueves mi hijo cumplió 8 días desaparecido, me dijeron que dadas las características de él, las huellas dactilares, insistía que no era él, que no era él porque habían dicho que esa persona que habían encontrado en esa vereda era un señor de cincuenta y no sé qué años, entonces incluso aún, la familia está con dudas, porque a mí no me lo dejaron ver y pues fue encontrado en ese estado, entonces es muy difícil. A mí como madre, me dio muy duro no haber podido verlo una última vez, ni haberlo podido velar, ni nada, pero pues le dije a Medicina Legal que confiaba en ellos y espero no me hayan hecho una mala jugada. Ellos me rectificaron que sí era mi hijo y ayer enterré a la persona que ellos me aseguraron que sí era mi hijo”, expresó Luz Adriana Ramírez.

La familia de Jean Pierre y su hermana de 15 años lo recordarán como un joven alegre, extrovertido y muy sonriente, “él era muy trabajador, muy de la casa y cuando le resultaba trabajo lo hacía, solamente quiso estudiar hasta grado noveno”, dijo Ramírez.

(Vea también: Joven desesperado pasó días buscando a su padre; lo encontraron en un alud de tierra)

Las autoridades continúan investigando la muerte de este joven de 17 años, hasta el momento su familia no ha recibido información alguna que permita esclarecerla; sin embargo, su madre exige que la muerte de su hijo no quede impune. Por otro lado, dicen dónde queda el Parque del Café y cómo se puede llegar desde Bogotá.

“Espero que las autoridades esclarezcan el caso de mi hijo y no quede impune porque la verdad era un niño de 17 años, con muchos sueños y muchas metas por cumplir y me le arrebataron la vida así de horrible. Quiero decirles a los padres, a los niños que no salgan por ahí con cualquiera, que no se dejen llevar de cualquiera que les diga acompáñeme allí o vamos allí o venga usted pone la cara allí, no, nada de eso. Hoy día la vida es muy dura, es muy difícil, hay mucho engaño a los menores, mucha traición e hipocresía, demasiada maldad”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.