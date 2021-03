green

El crudo asesinato de Nilson Gómez, quien se interpuso entre varios delincuentes y su hijo, desató protestas en el barrio Verbenal, de la localidad de Usaquén (norte de Bogotá).

Hernández contó en Noticias Caracol que su padre se abalanzó sobre uno de los ladrones, pero que luego fue emboscado por una decena de rateros.

“Mi papa reaccionó; ellos van empujándonos hacia la esquina. Una vez llegamos a la esquina, salen más de 10 tipos. Uno sacó un cuchillo y le pegó a mi papá en el pecho. Mi papá cae inmóvil. Yo vi todo como en cámara lenta, fue muy doloroso”, indicó el joven, en diálogo con ese medio.

Añadió que tanto él como su papá salieron corriendo, ya que estaban llegando más delincuentes de todo lado. Sin embargo, su papá tropezó, cayó al suelo y fue golpeado en repetidas ocasiones por los criminales.

“Se le montaron encima y le pegaban en la cabeza. Quedó inconsciente de una vez; una mujer lo golpeaba”, manifestó Diana Santiago, hija de la víctima, en conversación con Blu Radio.

La joven contó que fueron ante la Policía, pero que allá les dijeron que no podían capturar a los delincuentes porque no había pruebas suficientes.

“Es algo de no creer. Nunca pensamos que nos fuera a pasar a nosotros; esto es muy doloroso, le quitaron la vida a mi papá simplemente por un celular. Mi papá no era problemático; él no merecía eso. Pedimos justicia ante este caso”, añadió la joven, en esa emisora.

Este es el testimonio del hijo de la víctima:

#OjoDeLaNoche | Delincuentes mataron a padre que defendía a su hijo de un robo – https://t.co/6i7ID6Be72 pic.twitter.com/Ld0nMaDKus — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 30, 2021

Asesinato desató protestas en el norte de Bogotá

Luego del crimen, decenas de personas se tomaron la calle para manifestar su inconformismo, pues salieron con pancartas y quemaron llantas en mitad de la vía.

En videos que circulan en redes sociales se escucha cuando varias personas, que están paradas frente a un edificio de apartamentos, gritan “¡asesinos!”, pues al parecer el señalamiento es contra los ladrones, que habitarían allí.

“¡Salgan, criminales!, ¡Salgan, asesinos!”, gritan otros, mientras que algunos arremeten con piedras contra los ventanales de la edificación.