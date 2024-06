La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, y el senador de la Alianza Verde ‘Jota Pe’ Hernández están citados para este 24 de junio en la Corte Suprema de Justicia a conciliación luego de la denuncia que presentó la funcionaria contra el legislador por comentarios en su contra.

Hernández, quien ha estado inmerso en varias polémicas debido a sus declaraciones y actos contra funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, fue denunciado por la vicepresidenta luego de afirmar que ella y la primera dama, Verónica Alcocer, podrían estar involucradas en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En este caso de posible corrupción salieron salpicados el exdirector de la UNGRD Olmedo López; el exsubdirector Sneyder Pinilla; la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y los dos presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle.

De acuerdo con Márquez, las acusaciones del legislador serían informaciones calumniosas y tendrían la intención de minar la credibilidad del Gobierno.

“No tengo nada que ocultar y si por algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la lucha contra la corrupción. No acepto los señalamientos que me hace el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández y le exijo la inmediata retractación de sus insinuaciones malintencionadas”, aseguró la vicepresidenta.