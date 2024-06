La primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, ha solicitado a la Fiscalía abrir una investigación sobre crímenes de odio en su contra y desinformación, según ella desde entidades del mismo Gobierno.

En su denuncia, Alcocer mencionó que tiene pruebas para comprobar el delito de hostigamiento agravado, acusando a personas dentro del gobierno de intentar implicarla en actos de corrupción o de fomentar la impunidad en ellos, con la intención de dañar la imagen del gobierno del presidente Petro.

Alcocer destacó que el 1 de junio de 2024 tuvo conocimiento de informaciones que pretendían vincularla con actos de corrupción o su encubrimiento en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el objetivo de desprestigiarla y perjudicar la reputación de su esposo.

Sobre esto fue consultado el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien es uno de los pocos que ha estado en el Gobierno desde que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño.

Aunque muchos pensaron que las palabras del ministro iban a ser de total seguridad frente a lo que dice la primera dama, la realidad es que su tono fue un poco escéptico.

“Es una acusación delicada y si la hace ella es porque tiene elementos de juicio. Una persona como la primera dama, no va a ser una acusación de esas si no tiene elementos de juicio muy fuertes (…) No respondo, pero a veces uno sentiría que puede haber más colaboración”, dijo Velasco.