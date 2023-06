Jorge Robledo indicó que aunque él creía que a Gustavo Petro no le iría bien, no se imaginó que llegaría a tal punto: “Las cosas resultaron ser peores de lo que yo había pensado”.

El fundador del partido Dignidad y Compromiso, que fue senador durante más de 20 años y defendió la salida negociada del conflicto armado, insistió en que “las cosas van bastante mal”.

“Yo lo conozco, lo he estudiado con cuidado, tengo muchos desacuerdos con él”, afirma Robledo sobre Petro, y subraya que por eso llegó a la conclusión de que el Gobierno va mal: “No me sorprende porque aquí el problema no es cómo se titula usted, si de izquierda o derecha, sino qué es lo que está proponiendo”.