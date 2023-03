Alejandro Gaviria sigue generando discusión luego de su salida del Ministerio de Educación, que se dio debido a diferencias bastante notables que tenía con el gobierno de Gustavo Petro, en especial con respecto a la reforma a la salud.

Recientemente, el exministro de Educación, que además, durante el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos, estuvo a cargo de la cartera de Salud, se pronunció de nuevo sobre la reforma que ha cuestionado desde hace un tiempo.

Por medio de su cuenta de Twitter, Gaviria resaltó lo positivo de la propuesta que hace el Congreso para cambiar el documento, pues a su parecer, con la transformación que plantea el gobierno el sistema quedaría aún más disfuncional y podría propiciar que empeoren las cosas.

Este fue su análisis en Twitter:

El Congreso (los partidos Liberal, Conservador y de la U) proponen un sistema distinto al del gobierno (mejor, en mi opinión). Las EPS pasarán a ser gestoras y seguirán gestionando el riesgo. Habrá giro directo, límites a la integración vertical y pago por resultados. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) March 16, 2023

Qué piensa Alejandro Gaviria de Fajardo y Robledo

Hace poco, el exministro habló con la periodista española Eva Rey, en su programa de YouTube ‘Desnúdate con Eva’, sobre distintos temas de su carrera política.

Aunque la entrevista aún no se ha publicado completa, pues saldrá el próximo miércoles, Rey publicó un fragmento de lo que fue la conversación y dejó ansiosos a sus seguidores que llenaron la publicación de comentarios.

Aquí el video:

Tal como se vio en dicha publicación, uno de los temas de los que habló Gaviria fue sobre su relación con Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo, con quienes trabajó en la coalición Centro Esperanza antes de las elecciones presidenciales. Al parecer después de que acabó la consulta, el exrector de Los Andes tomó distancia.

Luego de que Eva Rey le preguntara sobre qué pensaba de las diferencias que hubo, considerando que ellos decidieron votar en blanco y ahora seguramente “lo culpan” de lo que está pasando con Petro, Gaviria se despachó.

“Me da tranquilidad no haber estado del mismo lado de Robledo y Fajardo, qué pereza”, expresó el político.

Por eso, Rey lo interrogó sobre si lo han llamado después de su salida del gabinete de Petro y sin dudarlo Gaviria soltó que ni quería hablar con ellos.

“Ni que me llamen. No me ha gustado votar en blanco, me parecía una evasiva, como lavarse las manos. Un comentarista de fútbol de mi época decía: ‘una actitud pilatelica, como de Poncio Pilatos. Yo dije, soy un agente político tengo que tomar una decisión”, dijo Gaviria dejando claro que prefiere mantener distancia con quienes no son capaces de tomar una decisión.