El señalado asesino reapareció días antes de que la Fiscalía lo acuse formalmente y pida una condena de 50 años de cárcel en su contra. Este viernes, John Poulos acudió a la audiencia en la que su defensa pidió revocar la medida de aseguramiento, por supuesta violación de sus derechos.

El principal argumento del abogado del estadounidense es que la captura fue ilegal y que se cometieron irregularidades, no solo en su deportación, sino en las audiencias preliminares. Mencionó hasta que la legalización de la captura se hizo fuera de los tiempos.

Además, el defensor indicó que a su cliente no le leyeron los derechos del capturado que al llegar a Colombia; no lo dejaron hablar con su familia; y remarcó que no tuvo un traductor experimentado durante las primeras audiencias.

John Poulos: por qué jueza ordenó que siga preso

La jueza escuchó los planteamientos de la defensa y decidió que Poulos debe seguir recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, mientras avanza su caso por el asesinato de la joven DJ de 21 años.

Según argumentó, el trámite de captura fue legal, se hizo en los tiempos que establece la ley y no hubo maltrato en contra de Poulos, quien se quejó porque las esposas supuestamente le maltrataron las muñecas.

En ese sentido, el extranjero seguirá preso y volverá a comparecer ante la justicia el próximo lunes 17 de abril. Ese día, la Fiscalía lo acusará de manera formal por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de pruebas.

Asimismo, el ente acusador presentará las pruebas que tiene contra Poulos; entre ellas, un rollo de cinta negra que fue hallado en su maleta cuando fue detenido en Panamá, país al que viajó el 22 de enero, día en el que fue encontrado el cuerpo de Trespalacios en un contenedor de basura en Fontibón.

De acuerdo con la Fiscalía, el estadounidense utilizó esa cinta para cerrar la maleta en la que ocultó el cuerpo de la DJ luego de asesinarla en el edificio Kapodocia, ubicado en el norte de la capital del país, el pasado 21 de enero.