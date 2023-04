En la mañana de este 14 de abril, el extranjero reapareció en la audiencia en la que su defensa pidió revocar la medida de aseguramiento, por una supuesta violación de sus derechos en su captura.

John Poulos, señalado de asesinar a la joven DJ Valentina Trespalacios, llegó al juzgado en compañía de su defensor, luciendo una camisa rosada y una chaqueta negra. Aunque se está jugando su última carta para quedar libre, el estadounidense se mostró despreocupado.

De hecho, la jueza le llamó la atención porque no se puso los audífonos para escuchar la traducción de la audiencia.

#Atención Juez de segunda instancia resuelve a esta hora la apelación que interpuso la defensa de John Poulos a la legalización de su captura, en medio de la investigación por el feminicidio agravado de Valentina Trespalacios → https://t.co/HqhvhyjEOg pic.twitter.com/X1TpMfmQwl — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 14, 2023

El principal argumento del abogado de John Poulos es que la captura fue ilegal y que se cometieron irregularidades, no solo en su traslado desde Panamá, sino durante las audiencias preliminares.

Además, el defensor aseguró que a su cliente no le leyeron los derechos al llegar a Colombia; no lo dejaron comunicarse con su familia; y cuestionó que no tuvo un traductor experimentado durante las primeras audiencias.

La jueza ya escuchó los argumentos de la defensa del señalado homicida, quien huyó a Panamá y pretendía llegar a Montenegro (país sin tratados de extradición), luego de presuntamente asesinar a su pareja en un edificio ubicado en el norte de Bogotá.

El siguiente paso es que leerá la decisión que tomó sobre si Poulos debe recuperar la libertad o seguir recluido en La Picota, por lo menos, hasta el próximo lunes, día en el que la Fiscalía lo acusará y pedirá una condena de 50 años en su contra.